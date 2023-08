Halbzeit beim Kulturprogramm des Stifts Melk

Mit einem fulminanten und ausverkauften Abend im Pavillon im Stiftspark Melk begannen Ende Juli sehr erfolgreich die heurigen Sommerkonzerte. Neun Konzerte boten seither abwechslungsreiche und genussvolle Hörerlebnisse – ebenso viele stehen noch auf dem Programm. Intendantin MMMag.a Ines Schüttengruber zeigt sich zur Halbzeit sehr zufrieden und lädt ein, noch bis 29. August das eine oder andere kulturelle Schmankerl zu besuchen.

So ist in der Veranstaltungsreihe am kommenden Freitag das Ensemble Frullato mit Musik von Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach zu hören, am Samstag warten Eigenkompositionen und Arrangements von Erika und Markus Foramitti, sowie von Harfensolistin Anja Pichler auf die Besucher*innen; am Sonntagvormittag folgt die Matinee „Play together“, am Abend spielen zwei junge, preisgekrönte Organisten ein Orgelkonzert in der Stiftskirche.

Weitere Veranstaltungen sowie eine musikalische Begleitung der Gottesdienste am Sonntag finden noch bis Ende August statt. Karten, vollständiges Programm sowie Informationen zum Veranstaltungsort und zur Anreise: stiftmelk.at