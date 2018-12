Ende Dezember läuft die schriftliche Frist für die Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2024 ab. Neben der Region Dornbirn bewerben sich Bad Ischl und die Region St. Pölten. Nachdem es vom Land Oberösterreich keine finanzielle Unterstützung für das Salzkammergut und damit Bad Ischl geben wird, steigen für Niederösterreich die Chancen.

Im Entstehungsprozess um die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist auch die Melker Region stark eingebunden. Neben der Schallaburg und dem Stift Melk auch der Verein „MERKwürdig - Melk Memorial“ und die Wachaukultur Melk mit dem künstlerischen Leiter Alexander Hauer. Er befindet sich im regen Austausch mit dem Kulturhauptstadt-Team rund um Jakob Redl. „Mit der Zusammenführung des Zentralraums mit Krems, Melk und St. Pölten sehe ich große Chancen für die Bewerbung“, erklärt Hauer.

„Die Ausstellung 2024 würden wir zwar eigenständig, aber als Teil eines gemeinsamen Programms ausrichten.“

Kurt Farasin, Schallaburg

Die Wachaukultur selbst versucht bereits jetzt, über den österreichischen Tellerrand zu blicken und den europäischen Gedanken in ihre Arbeit einfließen zu lassen. So engagierte man für die diesjährigen Sommerspiele mit Feridun Zaimoglu bereits einen europäischen Autor für „Babylon“. „Wir wollen den europäischen Kulturgedanken vermehrt leben und wir wären blöd, würde sich unsere Region nicht einbringen wollen“, meint Hauer, der auch die europaweite Bedeutung und touristische Anziehungskraft des Stift betont: „Melk boomt bei den Touristen und ist europaweit wahrscheinlich der bekannteste Ort im Zentralraum.“

Der Tourismusverantwortliche des Stift Melk, Pater Martin Rotheneder, findet die Kulturhauptstadt-Idee St. Pöltens mit der Einbindung der kulturellen Hotspots im Umkreis von 24 Kilometern sehr gut: „Die Wurzeln unserer Heimat liegen zu einem Gutteil im Stift Melk. Die Nähe zu St. Pölten bereichert die Region.“

Mehr als 500.000

Besucher im Stift Melk

Jährlich besuchen das Stift Melk mehr als 500.000 Besucher, seit dem Jahr 2000 zählt das Benediktinerstift zum Weltkulturerbe. Touristisch basiert die Infrastruktur auf international hohem Niveau. Im Falle des Zuschlags für St. Pölten ist man im Stift bereits jetzt bestens vorbereitet. „Wir sind gut gerüstet, weil wir seit Jahren die Infrastruktur vergrößern und verbessern. Zusätzliche Besucher könnten wir ohne Probleme bewältigen, auch wenn wir einen Besuch am Nachmittag empfehlen würden“, erklärt Rotheneder. Erweitern würden die Stifts-Verantwortlichen auch die Abendöffnungszeiten. „Mit besonderen Abendveranstaltungen wollen wir viele Menschen nach Melk holen und damit wohl auch die Altstadt beleben“, glaubt Rotheneder.

Nach Ansicht des künstlerischen Leiters der Schallaburg, Kurt Farasin, würde auch die Schallaburg von der Kulturhauptstadt-Region profitieren – und zwar in mehrfacher Hinsicht: So ist das Kulturhauptstadt-Publikum ein sogenanntes Mehrtagespublikum mit hohem kulturellen Interesse. „Mit entsprechender inhaltlicher Bezugnahme ergibt sich die Chance, die qualitätsvollen Ausstellungen der Schallaburg einem breiteren, internationalen Publikum bekannt zu machen“, sagt Farasin. Die bereits vorhandene enge Kooperation zwischen den Kulturpartnern in der Region Melk sieht Farasin als zusätzlichen Vorteil. „Mit Besucherzahlen, die sonst nur Großstädte erreichen, steht die Schallaburg bereits jetzt mit St. Pölten in enger Verbindung“, betont Farasin.