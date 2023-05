Ein Loosdorfer Kulturplatzl mit Geschichte

Durch die Initiative von Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku startete nicht nur die Video-Reihe „Loosdorfer Zeitzeugen“, sondern wurde vergangene Woche auch das erste Loosdorfer Kulturplatzl eröffnet. Als Platz wurde dafür die Albrechtsberger Brücke ausgewählt, die ein Stück Ortsgeschichte erzählt. 1879 wurde genau an dieser Stelle die erste Brücke über die Pielach nach Albrechtsberg fertig gestellt. Die Eisenbahnbrücke wurde von Fürst Karl von Auersperg, damals Besitzer von Schloss Albrechtsberg, finanziert. Die Brücke existierte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 8. Mai 1945 sprengten SS-Truppen die Verbindung über die Pielach auf ihrem Rückzug. Der noch vorhandene Brückenpfeiler, der in das neue Kulturplatzl integriert wurde, ist das letzte Relikt der ersten Brücke.

Eine neu errichtete Glasstele direkt am Kulturplatzl ermöglicht – vom richtigen Blickwinkel aus betrachtet – die Visualisierung der damaligen Brücke. „Das ist ein spannender Einblick in die Geschichte unseres Ortes“, findet Ortschef Vasku.

Spannend ist aber auch ein anderer Aspekt: Dank eines auf der Stele angebrachten QR-Codes kann der Besucher des Kulturplatzls einen Kurzfilm starten. Darin erinnert sich die Loosdorferin Leopoldine Wölfel an die alte Albrechtsberger Brücke und erzählt dabei die eine oder andere Anekdote.

Die Eröffnung des Kulturplatzls soll aber nur der erste Schritt sein, so sind noch zwei weitere Kulturplatzl im Gemeindegebiet geplant. Zusammen mit weiteren Erzählungen von Zeitzeugen und Infotafeln auf geschichtsträchtigen Gebäuden soll dies einen interessanten und informativen Kulturpfad durch die Gemeinde ergeben.

