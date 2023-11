Ein „echter Wolf“ auf der Burgruine Aggstein

Wachau in Echtzeit? Sieht man am besten von oben, auf der Aggstein. Und was war das für ein Lineup bei der Eröffnung in der Vorwoche: Wolkenfetzen, beleuchtet vom Beinah-Vollmond. Die Burg im Abendkleid, Lichttechnik im Rittersaal. Dort gehört die Bühne in erster Linie einem, von dem niemand weiß, wo oder ob er noch unter uns ist – Helmut Wolf. Im Vordergrund TV-Ermittler Wolf Bachofner. Er gibt seinem ehemaligen Schulkameraden „Wolf Hömal“ eine Stimme, ein ganzes Potpourri an Stimmungen, basierend auf Poesie vom hintersten Herzenswinkel.

Mit feiner Feder spannt Hömal die Worte an Welthits, die keiner Erklärung bedürfen – den „Meidlinger in Kagran“ nach dem Original von Sting ebenso wie „Leg di her“ nach „Can't help falling in love“ – Letzteres mit Potenzial für ein neues Vorweihnachts-Lullaby. Pop-Ohrwürmer auf wienerisch, so wird der skurril klingende Titel „Kawwawöaschns“ klar. Ein feines instrumentales Gerüst trägt die Worte mal sanft, mal fetzig: Andy Radovan an der Gitarre, Christian Wendt mit Herzschlag-Intonation am Kontrabass, Martin Payr virtuos an den Keys.

Fazit: Aggstein kann Konzertsaal – Bachofner kann mehr als ermitteln.