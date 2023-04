Lou Asril in der Melker Tischlerei: Da habt ihr was verpasst

Eigentlich hätte es am vergangenen Samstag eine Schlange von der Abendkasse der Tischlerei bis rauf zur Kreuzung Abt-Karl-Straße/Jakob-Prandtauer-Straße geben müssen. Viel zu gut war das, was erst Toby Whyle und dann Hauptact Lou Asril auf der Bühne der Melker Tischlerei vollbracht haben. Wenn jeder Ton „on point“ ist, man als absoluter Profi auch noch derart Spaß beim Performen hat, wünscht man den Künstlern einfach eine volle Tanzfläche. Lou Asril erinnerte outfittechnisch zwar ein bisschen an einen Krampus in der Disco, aber viel wichtiger: seine einzigartige Stimme, sein Groove und seine gute Laune. Der 23-jährige gebürtige Mostviertler ist ein Vollblutmusiker, mixt Genres, experimentiert, traut sich was. Und ist eigentlich auch längst kein Geheimtipp mehr. Bitte (wieder) kommen!

Die Nebelmaschine löste die Brandmeldeanlage aus. Während sich die Florianis um den Fehlalarm kümmerten, ging die Pause fürs Publikum in eine kurze Verlängerung. Foto: NÖN/Bouda, Michael Bouda

