Michael Buchinger in der Tischlerei Melk: Ach, der Michi schon wieder!

Siehe da, der Typ aus dem Internet kann auch Bühne. Michael Buchinger – Youtuber, Influencer, Autor, Kabarettist, Podcaster, zuletzt Kandidat bei Dancing Stars – sorgte am vergangenen Freitag für eine volle Tischlerei in Melk. Der 30-Jährige präsentierte sich bei seinem Programm „Ein bisschen Hass muss sein“ so, wie ihn seine Fans kennen: grantelnd.

Buchinger sudert sich seit jeher in die Herzen seines Publikums – und zwar mit viel Augenrollen und ohne dabei laut zu werden. Es gibt so viel, das ihn aufregt: Doppelnamen, Babys, schlechte Dates – oder wenn ihm sein Freund anstelle eines Muffins „nothing“ zum Frühstück mitbringt. Und er schafft an diesem Abend auf der Melker Bühne auch das zu vermitteln, was er seinen Followerinnen und Followern mühelos übers Handydisplay vermittelt: das Gefühl, dass man ihn schon ewig kennt. Als wär er ein Freund. Einer, der ungezwungen – wie nach dem zweiten Glas Sekt beim Brunch – auch mal pikante Gschichterln auspackt, ohne dabei rot zu werden. Ach, der Michi schon wieder!

Buchingers Humor ist gewiss eigenwillig, nicht jedermanns Sache. Das muss er aber auch gar nicht sein.

Es gibt so viele, die auf der Bühne stehen und Witze über die Jungen machen. Ist doch erfrischend, wenn mal einer Gags für Junge macht.