Auftakt für Konzertreigen in und um die Basilika Maria Taferl

In Maria Taferl lädt man zu einer abwechslungsreichen Konzertreihe in und um die Basilika. Mit Posaunen (Clemens Hofer, Erich Kojeder und Christian Amstätter) und Orgelklängen (Florian Neulinger – ihm obliegt übrigens die künstlerische Gesamtleitung) eröffnet das „Trio d'amour & Orgel“ diesen Samstag, 29. April, 19.30 Uhr, in der Basilika den Konzertreigen. Elf weitere Events stehen auf dem Spielplan.

Montag, 1. Mai, 19.30 Uhr, Basilika: Primus Brass & Orgel (Florian Neulinger)

Sonntag, 7. Mai, 16 Uhr, Basilika: Orgelkonzert mit Ines Schüttengruber

Sonntag, 28. Mai, 16 Uhr, Basilika: „Böf ... Grenzenlos anders“, Markus Renhart an der Klarinette und Michaela Bauer am Akkordeon

Freitag, 2. Juni, Lange Nacht der Kirchen:

„Der Katzenkrimi“ – ein Orgelkonzert für Kinder ab 6 Jahren, 17 Uhr, Erzählerin Veronika Neulinger und Florian Neulinger an der Orgel

Popkonzert Vol. 2 – von Christpop bis Musical, 20 Uhr, Mitwirkende: Veronika Neulinger, Michael Schelberger, Michael Gansberger, Simon Höllerschmid und Florian Neulinger

Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr, Basilika: „Lebensfluss – Finde Freude meiner Seele“, Mitwirkende: Chorprojekt südliches Waldviertel und Orchester, Sopran: Christina Foramitti, Bariton: Stefan Zenkl, Gesamtleitung: Willi Wimmer

Freitag, 21. Juli, 19 Uhr, Basilika: „Orpheus trifft Eurydike & andere musikalische Begegnungen“, Mitwirkende: Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommerkurses „Musikfabrik Yspertal“, musikalische Leitung: Martina Warecka und Nikolaus Parle

Samstag, 26. August, 19.30 Uhr, Pfarrsaal: „Saitensprung“ – Kammermusik für Klarinette oder Cello & Klavier mit Sebastian Neulinger am Violoncello und der Klarinette und Florian Neulinger am Klavier

Samstag, 30. September, 19.30 Uhr, Pfarrsaal/Basilika: „Tastenzauberei“ – Musik für Clavichord, Harmonium, Klavier und Orgel mit Florian Neulinger

Samstag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, Pfarrsaal: „Trio Liwie“, Julia Berger an der Querflöte, Sebastian Neulinger an der Klarinette und am Violoncello und Lisa Berger am Klavier

Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, Basilika: „Mit Pfeifen & Zungen“ – Musik für Blasorchester und Orgel, Mitwirkende: Musikkapelle Mauer, Sandra Riedl und Florian Neulinger an der Orgel

