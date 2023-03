Königstöchter, Kabarett & Co.: Das bieten die Melker Sommerspiele 2023

Kulturbegeisterte, bitte jetzt den Kalender zücken: Neben dem Schauspiel „Kassandra“, der Musikrevue „One Vision“ und der Kinderrevue „Berni Bernstein“ bieten die Verantwortlichen der Sommerspiele Melk auch dieses Jahr ein spannendes Rahmenprogramm – und zwar auch abseits der Wachauarena.



Einführungsabend für „Kassandra und die Frauen Trojas“, Mittwoch, 17. Mai: Alexander

Hauer, künstlerischer Leiter, und Regisseurin Christina Gegenbauer geben Einblick ins Stück und einen Blick hinter die Kulissen der Produktion.

Vortrag im Stift Melk „Kassandra und ihr Ruf“, Freitag, 16. Juni: Bernadette Kalteis und Johannes Deibl stellen die historische Auseinandersetzung mit weiblicher Prophetie auf den Prüfstand.

„Tafelrunde“ in der Wachauarena, Montag, 19. Juni: Gerald Fleischhacker versammelt für die ORF-Produktion „Kabarett unter Sternen“ mit Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper, Isabell Pannagl und Günther Lainer seine „Tafelrunde“ in der Wachauarena.

Musikkabarett, Bodo Wartke und die „SchönenGutenA-Band“, Montag, 10. Juli: Nach

seinem ersten Gastspiel 2021 kehrt Wartke in in guter Begleitung nach Melk zurück, im Gepäck hat er seine beliebtesten Songs in neuem Gewand.

Gesprächsrunde „Frühstück bei uns“, Sonntag, 2. Juli: Philosophin Lisz Hirn, die ehemalige ORF-Korrespondentin Susanne Scholl, Autorin Nava Ebrahimi und Fridays for Future Aktivistin Paula Dorten werfen einen weiblichen Blick auf die Welt und unseren Alltag und reden darüber was berührt, bewegt, aufregt und zum Nachdenken bringt.

Kulturausflug mit Historiker Gerhard Flossmann nach Maria Taferl, Samstag, 24. Juni: Unter dem Titel „Wunderheilung und Namenshäferl“ wird den sagenumwobenen Wunderheilungen Marias und der Herkunft der kultigen Namenshäferl vom Taferlberg auf den Grund gegangen.

Kulturausflug mit Historiker Gerhard Flossmann nach St. Oswald, Samstag, 15. Juli: Das Motto des Ausflugs lautet „Opfersteine und Gichtlöcher“, eine Erkundungstour zu den geheimnisvollen Waldviertler Opfersteinen und den rätselhaften Gichtlöchern vor Ort.

Theatercamp in der Melker Tischlerei, Mittwoch, 12. Juli, und Donnerstag, 13. Juli: Kinder und Jugendliche haben hier die Chance, selbst ein Theaterstück zu erarbeiten und auf der Bühne zu stehen.

Performancekunst „Nobody died today“, Mittwoch, 19. Juli: Die Wirren des Kriegs bringen ukrainische Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne.

Monolog „Ismene, Schwester von ...“, Sonntag, 30. Juli: Claudia Carus erweckt eine weitere antike Königstochter zu neuem Leben. Im Monolog erzählt die Schwester von Antigone die Geschichte ihrer berühmten Familie und wirft einen Blick auf ihr eigenes tragisches Leben. Zur Erinnerung: Claudia Carus brillierte bereits beim Sommerspiele-Stück „Nero“ im Vorjahr mit einem Monolog!

Konzert „Female Noise“, Donnerstag, 10. August: Texte über Geschlechterklischees mit mitreisenden Indie-Pop-Rhythmen – das passt zusammen! Ein Mysterium bleibt vorerst die zweite Band des Abends, die in der heimischen Musikszene aber längst keine Unbekannten mehr sind. Das Geheimnis wird am Freitag, 10. Mai, gelüftet.

Infos und Karten

Kartenbüro Wachau Kultur Melk, Jakob-Prandtauer-Straße 11, Melk. https://www.wachaukulturmelk.at/de/sommerspielemelk/startseite

