Ines Schüttengruber im Interview: „Das Talent zeigen dürfen“

Werbung

Seit ihrem elften Lebensjahr ist Ines Schüttengruber begeisterte Organistin, durch ihren Vater lernte sie die Orgel lieben, mit 17 Jahren hatte sie ihr erstes Orgelkonzert im Stift Melk. Seit zehn Jahren leitet sie den Kultursommer.

NÖN: Woher kommt die Idee für den Kultursommer in Melk?

Ines Schüttengruber: Es gibt die Sommerkonzerte schon seit 25 Jahren. Diese hat Pater Martin gemeinsam mit Hans Haselböck aufgezogen. Ins Leben gerufen ist es damals mit Konzerten rund um den Feierpark geworden. Vor zehn Jahren hat mich Pater Martin, nachdem ich selbst schon ein Orgelkonzert im Stift Melk hatte, dann gefragt, ob ich die künstlerische Leitung übernehmen möchte. Das war natürlich eine große Freude für mich.

Wie kann man sich die diesjährigen Vorbereitungen vorstellen?

Schüttengruber: Die Vorbereitungen sind im Wesentlichen die Proben. Wir hatten einige Proben in Wien, jetzt gerade proben wir auch in Bregenz, weil wir dort ein Konzert mit einem ähnlichen Programm wie in Melk haben.

Wie wird die Entscheidung getroffen, welche jungen Talente einen Beitrag zum Kultursommer leisten dürfen?

Schüttengruber: Zum einen habe ich das Glück, dass ich seit einigen Jahren in der Bundesjury beim Wettbewerb bei „Prima la musica“ sitze und dort viele junge Leute hören kann und mitbekomme, wer da wirklich herausragende Wege einschlägt. Andererseits haben wir auch auf der Universität Vorbereitungslehrgänge, wo man Musikerinnen und Musiker ab 15 Jahren findet. Da erkennt man Talente. Jedoch ist mir auch wichtig, dass Musiker aus der Region, welche eine Beziehung zum Stift haben, ihr Talent auch zeigen dürfen.

Welche Musikgenres umfassen die Konzerte?

Schüttengruber : Wir gehen über den klassischen Bereich hinaus. Es gibt Eigenkompositionen und Improvisationen, welche schon in den Jazz- und Pop-Bereich gehen. Auch exotische Instrumente wie Dudelsack, Klarinette und die Maultrommel sind vertreten. Bis hin zu Musik aus dem Mittelalter, wie gesagt Jazz-Impro, ist eigentlich für alle etwas dabei.

Gibt es für Sie ein persönliches Highlight?

Schüttengruber: Das ist eine ganz schwierige Frage für mich. Persönlich würde ich als Highlight das Eröffnungskonzert und das Finale nennen. Einzelne Auftritte zu nennen ist für mich fast unmöglich, weil alles etwas Besonderes an sich hat.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.