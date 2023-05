Kulturtage „Aufspüren“ im Schloss Pöggstall

Lesezeit: 2 Min FR Friedrich Reiner

Eröffnung der Kulturtage wald.drei.viertel.takt in Pöggstall: Werner Kladnik, Stefan Weissenbäck, Marianne Nentwich, Michael Garschall, Helmut Hahn und Waltraud Gattermann (v. l.). Foto: Friedrich Reiner

D ie Kulturtage Pöggstall starteten am Wochenende in die 6. Saison. ,,Sie sollen für die Region die kulturelle Laterne sein, die ihr Publikum 2023 sicher durch das Jahr begleitet“, schreibt Intendantin Elisabeth Augustin in einem Vorwort.