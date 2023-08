Raxendorfer Gemeinde will Sehnsüchte mit Kultur erwecken

Die Kulturverantwortlichen sind für die Kultur.Region.Niederösterreich wesentliche Stützen der niederösterreichischen Regionalkultur. Sie haben innerhalb der Gemeinden eine wertvolle Funktion und verfügen über einen großen Wirkungs- und Gestaltungskreis.

Sie sind erste Ansprechpartner für kulturelle Einrichtungen, Initiativen und Vereine. In der Marktgemeinde Raxendorf hat ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger diese Funktion inne – was viele wohl gar nicht wissen.

Höfinger ist sich dieser Aufgabe bewusst und sieht für sich und die Kommune eine hohe Priorität der Kultur in der Gemeinde. „Man braucht dazu alle Bevölkerungsschichten, eine breite Masse“, erklärt der ÖVP-Bürgermeister

Das Freiwilligenwesen kann und soll einerseits bei den kulturellen Aktivitäten unterstützen, aber andererseits sind die verschiedenen Feste dieser auch zu besuchen. So meint Johannes Höfinger, „dass sich die Bevölkerung in ihrer Heimat wohlfühlen soll und dies mit einer lebendigen Volkskultur geschehen muss.“

„Kultur braucht und basiert auf Wissen und ohne dieses Wissen ist Kultur leer.

Mit der Kultur können Sehnsüchte erweckt werden, sie braucht aber auch Zeit, die man sich einfach nehmen muss. Einer muss Kultur machen, dass sie andere genießen können“, erklärt das Gemeindeoberhaupt und stellt die Wichtigkeit der „Gemeindekultur“ in den Mittelpunkt.

Viele verschiedene „Kultur-Optionen“

So besteht nach Fertigstellung der neuen Volksschule in Raxendorf die Möglichkeit zum gemeinsamen Singen. Immerhin gibt es im Gemeindegebiet fünf Chöre und die Blasmusik, die im eigenen Haus der Musik logiert.

Was es in der Marktgemeinde Raxendorf alles an Kultur gibt, zählt Höfinger auf, wobei die Liste bei weitem nicht vollständig ist: Marterlpflege - Sternsingen - Nikolausfest - Florianimesse - Sonnwendfeuer – Maibaum aufstellen - alle kirchlichen Anlässe - sportliche und kulturelle Veranstaltungen aller Art - Gemeindebücherei - Vernissagen und viele weitere Kulturangebote. Alle kann man hier gar nicht auf einmal nennen.

Höfinger nennt aber unter den vielen „positiven Events“ auch die Kultur des Abschiednehmens, die Betroffenen eine große Hilfe ist. Abschließend: „Für diese Kulturveranstaltungen muss aber die nötige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Damit können wir die allumfassende Kultur am Leben erhalten.“