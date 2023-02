Sommerspiele Melk: Tini Kainrath ist zurück

Tini Kainrath ist zurück: Von 2010 bis 2016 war die beliebte Schauspielerin aus Wien eine Fixstarterin im Sommerspiele-Ensemble, nun kehrt der stimmgewaltige Publikumsliebling zurück auf die Melker Bühne. Kainrath – zuletzt bei der Sommerspiele-Produktion „Proud Mary“ zu sehen und zu hören – wirkt bei der diesjährigen Musikrevue „One Vision“ – Überdosis G’fühl“ mit. Zusammen mit Vincent Bueno – er ging 2021 beim Eurovision Song Contest für Österreich ins Rennen – wird sie auch das Sujetfoto dafür zieren. In der Vorwoche posierten die beiden vor Daniela Matejscheks Linse.

Behind the scenes: In der Vorwoche fand das Sujetfoto-Shooting für die Sommerspiele-Stücke 2023 statt. Für „One Vision“ posierten Tini Kainrath und Vincent Bueno vor Daniela Matejscheks Linse. Foto: Alexandra Munk

„Endlich eine weibliche Figur im Mittelpunkt“

Schauspielerin Isabella Knöll verkörpert die Titelrolle „Kassandra“ beim gleichnamigen Schauspiel aus der Feder von Magda Woitzuck. „In diesem Jahr steht das Schauspiel ‚Kassandra und die Frauen Trojas‘ auf unserem Spielplan, welches endlich eine weibliche Figur und – hier im wahrsten Sinne des Wortes – ihren Blick auf die Welt in den Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Fragestellungen stellt“, zeigt sich Alexander Hauer, künstlerischer Leiter, voller Vorfreude. Was ihm an der Saison besonders gefällt: Die Story der Musikrevue orientiert sich am griechischen Mythos der Kassandra, greife diesen „auf eine humorvolle Art und Weise auf“. „Und ich verspreche, es wird mindestens so lustig wie Offenbachs ‚Schöne Helena‘!“, sagt Hauer.

Isabella Knöll schlüpft in die Titelrolle „Kassandra“.. Foto: Alexandra Munk

