Künstlersymposium: Die Ybbser Altstadt wird wieder bunt

So direkt erlebt man das Entstehen von Kunstwerken wohl selten wie in Ybbs. Beim diesjährigen Symposium sind 15 Künstlerinnen und Künstler aus acht Nationen auf Einladung des Vereins Atelier an der Donau zu Gast. Es ist ein Event mit Unikatfaktor: Familiäre Atmosphäre, Offenheit gegenüber Publikum und nicht zuletzt die Location sind für die weit angereisten Gäste (sie kommen heuer auch aus Ecuador, Jordanien und Tunesien) wahre Highlights. Ob Malerei, Bildhauerei oder Collage – bis 21. September werden sie gemeinsam Kunstwerke schaffen.

Die öffentliche Vorstellung der Teilnehmer findet am Mittwoch, 13. September, um 20 Uhr statt. Vom 14. bis 21. September, jeweils 11 bis 18 Uhr, kann man jederzeit das Atelier besuchen und die Arbeiten verfolgen. Viele der in Ybbs entstandenen Werke haben hier schon eine neue Heimat gefunden, andere sind noch zu erwerben.

Zwei neue Ybbser im Vereinsteam

„Im Fundus sind derzeit ca. 40 Skulpturen in allen Größen, für den Schreibtisch bis zur XL-Ausführung. Einige davon stehen im Schlosspark Artstetten“, beschreibt Vereinsobmann Gerhard Maller. Neu im Vereinsteam sind unter anderem zwei Ybbser. Der Maler Franz Huber zeigt hier seine Aquarelle. Die ausgebildete Fremdenführerin Katrin Nawratil begleitet die Schiffstouristen durch Stadt und Atelier. Im Rahmen der Vernissage am 23. September werden die Kunstwerke präsentiert.