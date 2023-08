Das war los auf der Schallaburg

Wer nach einem Einzelstück trachtet, der war am vergangenen Wochenende auf der Schallaburg definitiv an der richtigen Adresse. Im Zuge der „Kunst Werk Tage“ konnten 90 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Stücke zur Schau stellen. Von Glas, Holz, Schmuck, Textilien über Metall war alles dabei. Dieser Umstand zog auch die Leute an. Viele Kunstbegeisterte strömten am Wochenende auf die Burg, um sich von den Kunstwerken zu überzeugen. Das ein oder andere Unikat wurde dann auch erworben.