XL-Ausstellung in Pöchlarn: Kokoschkas nächster großer Auftritt

Es war Zeit für etwas Neues: Viele Jahre schmückten Gemälde von Oskar Kokoschka als überdimensionale Drucke ausgewählte Fassaden der Stadt. Farbe und Pinselstrich wichen nun Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß: Bei der dritten Auflage der XL-Ausstellung – „Der große Kokoschka 3.0“ – fokussierten sich die Verantwortlichen auf Fotografien von Oskar Kokoschka.

„Kokoschka hat jetzt ein Gesicht, wenn man so will. Die Fotografien machen die Schau persönlicher“, sagt ÖVP-Kulturstadträtin Jasmin Fuchs. In den vergangenen zwei Wochen wurden die Bilder an den Fassaden getauscht. Eigentlich hätte das schon früher über die Bühne gehen sollen: Die Eröffnung war ursprünglich Ende Juni geplant. „Ja, das hat sich aufgrund des Drucks verzögert. Nun sind wir aber soweit. Das Eröffnungsdatum steht aber noch nicht fest“, erläutert Fuchs.

Die ersten Reaktionen auf die riesigen Fotos seien laut der Stadträtin positiv ausgefallen. „Es ist ein Schwank aus Kokoschkas Leben – inmitten seiner Geburtsstadt“, betont sie.

Und noch eine Info für Kokoschka-Fans: Noch eine gute Woche (bis Donnerstag, 26. Oktober) ist die Sonderausstellung „Stürmische Jahre in Berlin“ im Kokoschka-Museum in Pöchlarn zu sehen. Am Mittwoch, 25. Oktober, findet ab 19 Uhr die Finissage statt, im Rahmen dessen geht die Uraufführung der Kantate „Allos Makar“ nach der gleichnamigen Dichtung Oskar Kokoschkas über die Bühne.