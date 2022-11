Hermann Dikowitsch: „Kunst und Klima gilt es zu schützen“

Werbung

NÖN: Europaweit beschmieren und beschütten Klimaaktivisten Gemälde. Es gab und gibt auch in Niederösterreich Klimademos, rechnen Sie denn auch hier mit „Attacken“, etwa in der Kunsthalle Krems oder der Oskar-Kokoschka-Dokumentation in Pöchlarn?

Hermann Dikowitsch: Wir verfolgen diese Entwicklung natürlich mit größter Aufmerksamkeit und unsere öffentliche Verantwortung gebietet es natürlich, bestmöglich auf alle Gegebenheiten vorbereitet zu sein. Wir halten die niederösterreichischen Ausstellungsbetriebe in dieser Situation noch stärker dazu an, ihre Räumlichkeiten im Sinne der Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie vor allem auch der Kunstwerke entsprechend zu schützen und ihr Personal entsprechend zu schulen.

Mit Schäden an Kunstwerken und unserem Kulturerbe für das Klima einzutreten, macht keinen Sinn.“ hermann dikowtisch Leiter der Kunst- und Kulturabteilung des Landes Niederösterreich

Gibt es jetzt verstärkte Kontrollen der Besucherinnen und Besucher?

Dikowitsch: Wir sind in enger Abstimmung mit den Betrieben, aber die Sensibilisierung und Unterweisung des Sicherheits- und Aufsichtspersonals obliegt natürlich den Betrieben selbst am Standort. Die Ausstellungsbetriebe in Niederösterreich sind selbstverständlich sehr aufmerksam. Das Aufsichtspersonal ist entsprechend angewiesen, in dieser Situation noch stärker zu kontrollieren als sonst.

Und wie steht es um verstärkte Sicherheitsmaßnahmen von Gemälden?

Dikowitsch: Auch hier verweise ich auf die Verantwortung der ausstellenden Betriebe. Der Schutz der Objekte hat selbstverständlich höchste Priorität. Entsprechend den restauratorischen Vorgaben sind gewisse Leihgaben hinter Glas. Sollte es zu einer Aktion kommen, wird diese jedenfalls zur Anzeige gebracht. Bei der Prüfung auf Schäden, gerade bei Leihgaben des Landes, wird auch die Expertise der Landessammlungen Niederösterreich eingebunden.

Wie stehen Sie persönlich denn zu den – durchaus umstrittenen – Aktionen der Klimaaktivisten?

Dikowitsch: Das Anliegen der Klimaaktivisten ist nachvollziehbar. Die Art und Weise, wie sie auf ihre Anliegen und Forderungen aufmerksam machen, können wir keinesfalls unterstützen, denn mit Schäden an Kunstwerken und unserem Kulturerbe für das Klima einzutreten, macht keinen Sinn. Auf Kosten der Kunst auf die Klimaziele aufmerksam zu machen, ist der falsche Weg, denn Kulturinstitutionen sind Verbündete für den Klimaschutz. Bei den landesnahen Betrieben achten wir als Land mittlerweile sehr stark darauf, dass Kulturbetriebe ihre ökologische Verantwortung ernst nehmen. Nachhaltigkeitsbeauftragte wurden in allen Betrieben etabliert und Maßnahmenkataloge ausgearbeitet. Maßnahmen betreffen sowohl Transport, Abfallvermeidung, Gebäudeinfra-struktur sowie Energieversorgung, setzen aber auch in den Bereichen Betriebsführung und Organisation an. Mit dem Anfang 2021 beschlossenen NÖ Klima- und Energieprogramm bekennt sich natürlich auch die Landesverwaltung dazu, in ihrem Wirkungsbereich ihrer Vorbildfunktion gerecht und bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden Klimaschutz und Nachhaltigkeit als wesentliche Stützpfeiler auch in der Kulturstrategie des Landes verankert. Kunst und Klima gilt es zu schützen.

