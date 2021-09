Es ist ein Geschenk, welches zur Erinnerung an das Projekt „Heimat X Mensch“, an die teilnehmenden Gemeinden übergeben wurde – und jetzt für gehörig Diskussionsstoff in der Stadt Melk sorgt.

Bei besagtem Geschenk handelt sich um zwei Betonhocker des Künstlers Stefan Radinger. Diese sollen die Nachhaltigkeit des Projektes verdeutlichen. „Mir war es wichtig, ein Möbel zu entwerfen, das funktional und schlicht ist und das Festivalmotte Bodenkontakt aufgreift“, erklärt Radinger. Die seitliche Facettierung des Hockers ist eine Anspielung auf das Auf und Ab: der Saisonen, des Bodens, des Lebens und der Landschaft.

Die beiden Hocker wurden vergangene Woche inmitten einer grünen Wiese im Melker Stadtpark aufgestellt. Nur Kopfschütteln über die beiden Betonhocker kann FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner: „Für mich persönlich ist das keine Kunst, aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe halt, dass das Ganze der Gemeinde wenigstens nichts gekostet hat.“

Keine Kosten durch Werk für die Stadt

Nachgefragt bei der Stadtgemeinde betont diese, dass durch das Projekt für die Stadtgemeinde keine Kosten entstanden sind. „Kunst ist individuell und soll zum Nachdenken und darüber reden anregen — wie man sieht, ist dies Stefan Radinger mit seinen Werken gelungen“, betont ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.