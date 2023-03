Nächste Runde für die XL-Ausstellung um Oskar Kokoschka in Pöchlarn

Alles begann mit einem Urlaub in Kärnten. Helene Bergner – ehemalige ÖVP-Gemeinderätin, heutige Obfrau der Oskar-Kokoschka-Dokumentation und immer schon Kunstbegeisterte – bestaunte vor einigen Jahren ein Werk von Maler Gottfried Helnwein, das im Großformat eine Museumsfassade in Bleiburg zierte. Mit Inspiration im Gepäck kehrte Bergner zurück nach Pöchlarn: Das wäre doch auch was für die Nibelungenstadt, in der auch der berühmte Künstler Oskar Kokoschka geboren wurde.

Im Sommer 2019 war es dann soweit: Riesige Bilder des Künstlers wurden an verschiedenen Fassaden Pöchlarns angebracht. Das Projekt, genannt „Der große Kokoschka“, ging im März 2021 in die zweite Runde: Der Bilderwechsel wurde mit Kran vollzogen. Wie ÖVP-Kulturstadträtin Jasmin Fuchs gegenüber der NÖN verrät, wird diesen Sommer die größte Open-Air-Galerie des Landes mit neuen Werken bestückt.

„Aktuell sind wir bei der Bilderauswahl für ‚Der große Kokoschka 3.0‘. Dieses Mal fokussieren wir uns auf Fotografien“, gibt Fuchs einen ersten Vorgeschmack. Ein konkretes Datum für die Eröffnung der dritten Ausstellung der Superlative steht schon fest: Samstag, 24. Juni.

