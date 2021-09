Der Kupferkanne-Parkplatz beim Melker Krankenhaus sorgt seit der Einführung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone für Diskussion. Grund ist die Zweiteilung der Parkfläche in eine grüne und blaue Kurzparkzone samt unterschiedlicher Tarife. Ein Umstand, der bereits für unzählige Autofahrer, die einen Parkschein für die falsche Zone lösten, einen Strafzettel einbrachte. Zuletzt für die Wanger Unternehmerin Hermine Öllinger. Im besten Wissen, den richtigen Parkschein gelöst zu haben, besuchte sie das Krankenhaus. Am Ende winkte ihr ein Strafzettel der Stadtgemeinde Melk entgegen. „Das ist in meinen Augen eine reine Abzocke. Ich will andere, vor allem ortsunkundige Lenker, warnen“, erzählt Öllinger, dass es auch drei anderen Lenkern zum gleichen Zeitpunkt ähnlich erging.

Angesprochen auf den Abzock-Vorwurf der Stadtgemeinde Melk kennt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl die Kritik seit der Einführung der Kurzparkzone. Die damalige Hauptidee war es, den Parkplatz durch Dauerparker in der grünen Zone, nicht für Kurzparker, die einen Arzt- oder Geschäftsbesuch machen wollten, zu blockieren. „Das war damals der Hauptgrund für die Teilung“, betont Strobl.

Da es aber immer wieder zu Diskussionen kommt, verspricht Strobl gegenüber der NÖN, die aktuelle Kurzparkzonen-Verordnung für den „Kupferkanne-Parkplatz“ im zuständigen Ausschuss zu diskutieren und zu prüfen: „Wir wollen dabei aber auch die dortige Wirtschaft einbinden“, sagt Strobl.

Der Stadtchef betont aber auch, dass die einzelnen Parkflächen sehr wohl eindeutig beschriftet und klar erkennbar sind und wehrt sich damit auch gegen den Abzockvorwurf.