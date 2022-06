Letzter Bewerb nach 47 Jahren für Bewerbsgruppe „Bischofstetten 1“

Werbung

Die Bewerbsgruppe „Bischofstetten 1“ beendete ihre aktive Bewerbslaufbahn beim Bezirkswettbwerb in Häusling und gewann überraschend den ersten Preis. „Wir haben nicht mehr damit gerechnet“, erzählt Johann Buresch, Gruppenleiter seit der Gründung 1975. Durch die Corona-Pandemie musste der Bewerb in Häusling um zwei Jahre verschoben werden. Für die Kameraden war damals klar, dass sie in diesem Jahr nicht mehr antreten werden. „Unsere Kollegen aus Bischofstetten wollten uns unbedingt überreden“, sagt Buresch lachend.

Der Rückblick auf die vergangenen fast 50 Jahre lässt ihn in Erinnerungen schwelgen: „Wir waren in ganz Deutschland unter den Feuerwehren bekannt und haben sogar das Deutsche Goldene Feuerwehrabzeichen“, erzählt er. Zum 50-jährigen Jubiläum des deutschen Feuerwehrverbandes war das Team im deutschen Fernsehen zu sehen. Seit 1986 blieben die Mitglieder der Bewerbsgruppe gleich. „Das trägt sicher auch zum Erfolg bei“, sagt Buresch. „Die Kameradschaft ist das um und auf“, betont er. Und die Erfolge lassen sich sehen: Nach rund 1.000 Starts zählt die Gruppe fast 500 Pokale. Ihren ersten großen Erfolg verzeichneten die Sportler im Jahr 1999, als sie in Langenlois Landesmeister wurden. Aber auch österreichweit konnten die Kameraden brillieren: Bei den Österreichischen Meisterschaften 2008 erreichten sie den dritten Platz.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.