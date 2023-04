Event der Superlative

1.847 Gruppen starteten in den vergangenen 20 Jahren in der Mehrzweckhalle in Bischofstetten beim Leistungsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr. Der Sieg ging dieses Jahr an die Gruppe „Aigen I“ aus dem Bezirk Wiener Neustadt, mit einer Zeit von 15,87 Sekunden. Zweitplatzierte waren Bad Mühllacken aus Oberösterreich, nur 0,29 Sekunden langsamer.

Organisator Johann Buresch erzählt über die Entstehung des Events: „Mir kam die Idee im Jahr 2002. Wir wollten, dass sich bei der Feuerwehr mehr tut, also hatte ich die Idee, den Kuppel-Cup ins Leben zu rufen.“ Das Konzept wurde schnell zum Erfolg: In den vergangenen zwanzig Jahren verbreitete sich das Konzept in ganz Europa. „Ich habe damals das Patent für diese Art von Feuerwehr-Bewerb angemeldet. Mittlerweile ist der Wettbewerb in Bischofstetten in den Nachbarländern berühmt“, sagt Buresch stolz. Insgesamt 97 Gruppen traten in diesem Jahr an, begonnen haben die Veranstalter im Jahr 2002 mit 38 Gruppen.

Der Zeitpunkt des Wettbewerbs ist seit dem ersten Jahr gleich. „Wir tragen den Cup jedes Jahr im Rahmen des Feuerwehrfestes, das es seit 1966 gibt, aus. Im Frühjahr, wenn die Kameraden wieder zu trainieren beginnen, ist es ein guter Start in die Saison“, betont Buresch. Zudem ergänzt der Wettkampf das dreitätige Fest in der Gemeinde. „Wir haben durchgehend geöffnet. Entweder sind bis in die frühen Morgenstunden noch Besucherinnen und Besucher vom Fest da oder wir bauen bereits die Halle für den Wettkampf am Samstag oder den Frühschoppen am Sonntag auf“, erzählt Buresch.

Gastro und Wirtschaft helfen zusammen

Um die große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus sechs verschiedenen Ländern (Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Deutschland und Italien) in der Umgebung unterzubringen, werden alle Gastrobetriebe und Hotels im Umkreis von rund 20 Kilometern gebucht. „Wir haben jedes Jahr an die 200 bis 300 Personen in der Region unterzubringen. Von Loosdorf über Bischofstetten bis nach Hofstetten ins Pielachtal werden alle möglichen Schlafplätze genützt. Das kurbelt die Wirtschaft natürlich auch an“, betont Buresch. Ein besonderes Extra hat sich das Organisationsteam ebenfalls einfallen lassen: „Um zu verhindern, dass die Kameraden vom Feuerwehrfest mit dem Auto ins Hotel fahren, haben wir ein Taxiunternehmen engagiert, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos hin- und herführt.“ Buresch freut sich auf viele weitere Jahre und über die tatkräftige Unterstützung des Teams und aller Freiwilligen in diesem Jahr.

Top-23

1. Platz: Aigen I (Wr. Neustadt, NÖ)

2. Platz: Bad Mühllacken I (Urfahr Umgebung, OÖ)

3. Platz: Krenstetten II (Amstetten, NÖ)

4. Platz: St. Nicolai im Sausal (Leibnitz, STM)

5. Platz: Huben im Ötztal I (Längenfeld, T)

6 .Platz: Senning (Korneuburg, NÖ)

7. Platz: Schweinsegg-Zehetner I (Steyr-Land, OÖ)

8. Platz: Wiesmath (Wr. Neustadt, NÖ)

9. Platz: Gleichenbach I (Wr. Neustadt, NÖ)

10. Platz: Bischofstetten II (Melk, NÖ)

11. Platz: Lehenrotte I (Lilienfeld, NÖ)

12. Platz: Johannesberg II (St. Pölten Land, NÖ)

13. Platz: Schmiedgassen III (Urfahr Umgebung, OÖ)

14. Platz: Ertl I (Amstetten, NÖ)

15. Platz: St. Martin im Mühlkreis II (Rohrbach, OÖ)

16. Platz: Inning I (Melk, NÖ)

17. Platz: Obertiefenbach I (St. Pölten Land, NÖ)

18. Platz: Huben im Ötztal II (Längenfeld, T)

19. Platz Matzleinsdorf I (Melk, NÖ)

20. Platz: Peilstein I (Rohrbach, OÖ)

21. Platz: Vértessomló ÖTE (Tatabánya, Ungarn)

22. Platz: Hadersdorf (Krems Region, NÖ)

23. Platz: Gleichenbach III (Wr. Neustadt, NÖ)

