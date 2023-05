Ein besonderer Wettkampf

Am Samstag fand der Indoor-Kuppelcup beim Feuerwehrfest in Inning zum 18. Mal statt – doch was ist dieser Kuppelcup? Beim Kuppelcup wird die Herstellung der Wasserversorgung aus einer Entnahmestelle trocken simuliert. Ziel ist es, die Übung möglichst schnell und fehlerfrei bis zu dem Zeitpunkt zu absolvieren, an dem Wasser in der Tragkraftspritze angekommen ist und weiter gepumpt werden kann.

Dabei kämpften die Gruppen zuerst im Grunddurchgang und danach im K.O.-Modus um den Tagessieg. Die besten Gruppen schaffen das in rund 14 Sekunden. Im Bezirk Melk benötigen die besten Gruppen circa 15 Sekunden dafür. Die schnellste Zeit des Tages sicherte sich bei den Damen die Gruppe Inzersdorf mit einer Zeit von 23.52 Sekunden. In der allgemeinen Wertung ging die Tagesbestzeit an die Hausherren aus Inning mit einer Zeit von 17.18 Sekunden. „Ich bedanke mich bei der Feuerwehr Inning für die Durchführung des Kuppelcups und bin stolz auf die dargebotene Leistung eines jeden einzelnen Teilnehmers,“ berichtet Manfred Babinger, Abschnittskommandant FF-Mank.

