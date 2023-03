Das große Emmersdorfer Ortstafel-Rücken

St. Georgen–Weitenhäuser: Richtigstellung. Es ist eine historische Altlast, die nun behoben wurde: Seit Kurzem stehen entlang der Bundesstraße Ortstafeln von St. Georgen–Weitenhäuser, wo früher fälschlicherweise jene für Weitenegg standen. „Der Weitenbach ist die natürliche Grenze zwischen Leiben und Emmersdorf. Weitenegg war also immer nur der Teil im Westen“, erklärt BNE-Bürgermeister Richard Hochratner. Aufgrund des damaligen Poststandorts kam es zu diesem Malheur. „Jetzt bekommt endlich alles seine Richtigkeit. Die Leute vor Ort hat das schon auch gestört, dieser Teil gehört schlichtweg zu Emmersdorf“, erzählt Hochratner.

Schallemmersdorf: „50er“ für mehr Sicherheit. Das nächste Ortstafel-Rücken ereignete sich in Schallemmersdorf, die Jauerlingerstraße hinauf. Die Ortstafel solle dank neuem Standort als „Bremse“ für Raser bei der Kreuzung Gossamstraße fungieren, informiert der Bürgermeister: „Durch die Versetzung der Ortstafel um 50 Meter nach Norden erstreckt sich der ‚50er‘ auch über die Kreuzung. Das ist eine wesentliche Verkehrsverbesserung.“

Grimsing und Rantenberg: Ortstafeln am tatsächlichen Ortsbeginn. „In Grimsing stimmt mittlerweile überhaupt keine Ortstafel mehr“, sagt Hochratner mit einem Schmunzeln. Der Ortsteil ist stetig gewachsen, quasi über die früheren Grenzen, welche die Ortstafeln markierten. Deshalb werden die Schilder allesamt versetzt – so übrigens auch in Rantenberg.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.