Nach 40 Jahren gleiche Lampe getauscht

Die besten Geschichten schreibt dann doch das Leben. Als Elektriker Hans Dorrer im Sommer 1984 seine Tätigkeit bei der Stadtgemeinde Melk aufnahm, war eine seiner ersten Arbeiten der Tausch der Straßenlaternenlampen. Die erste Lampe damals war mit seinem Vorgänger Franz Simoner in der Georg Albrechtsberger-Straße am Kronbichl.

Am Kronbichl finden zwar in den kommenden Monaten großangelegte Sanierungsmaßnahmen, etwa von Kanal- und Wasserleitungen, statt. Der notwendige Umstieg auf LED-Lampen wird dennoch auch dort weiter fortgesetzt. Und so wollte es der Zufall, dass Hans Dorrer nach 39,5 Jahren im Dienst der Stadtgemeinde mit seinem Nachfolger Andreas Bernhard just die Lampe austauschte, die er selbst als eine der ersten Tätigkeiten montiert hatte. Für Dorrer ein runder Abschluss kurz vor dem verdienten Ruhestand.

