Nach einem Vorfall im Dunkelsteinerwald, wo eine Frau eine Schlange in ihrem Auto entdeckte, beobachteten wenige Tage später auch Passanten in Ybbs, wie eine rund 1,5 Meter lange Schlange in ein Auto kroch. Die Suche nach der Schlange gestaltete sich dann aber schwierig: Sie konnte zwar mehrmals gesichtete werden, entwischte aber immer wieder.

So mussten die Florianis nicht nur den Vorderreifen und die Verkleidung demontieren, sondern auch den linken Radkasten. Als die Schlange dann wieder verschwinden wollte, konnte sie noch rechtzeitig hinausgezogen werden.

Da es sich um eine Äskulapnatter handelte, wurde das Reptil in die Freiheit entlassen.