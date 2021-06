Kuriose Szenen ereigneten sich vergangene Woche in der Ybbser Gemeinderatssitzung. Trotz Appellen von SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner schmetterten Teile der SPÖ-Fraktion, darunter auch Wirtschaftsstadtrat Christoph Fritz, den eigenen SPÖ-Antrag Änderung der Öffnungszeiten im Freizeitzentrum ab.

Aber der Reihe nach – was war passiert?

Stadtrat Fritz legte dem Gemeinderat eine Beschlussfassung zur Änderung der Öffnungszeiten sowie zur Tarifanpassung vor. Montag und Dienstag soll das Hallenbad und die Sauna künftig für Publikum geschlossen sein. Am Montag steht es aber für Schulen, am Dienstag für Babyschwimmen und den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sauna hat künftig nur mehr ab Mittwoch geöffnet.

„Das ist ein Verlust und wird einige Stammgäste wieder von der Sauna und dem Freizeitzentrum abziehen“, kritisierte ÖVP-Gemeinderat Andreas Blesberger. Er forderte von Fritz Zahlen, die die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen belegen. Diese konnte Fritz aber nicht vorlegen, Schachner sprang ihm zur Seite: „Wir haben mit dem Betriebsleiter gesprochen, der spricht von maximal zehn Personen.“

Kratzer: "Nie Covid-Zahlen erhalten"

Aussagen, die Blesberger in Rage brachten: „Diese Zahlen stimmen nicht, ich bin selbst Saunagast und das ist deutlich mehr. Wir stimmen hier über etwas ab, wo wir wieder keine Zahlen haben. Das ist mit einem Knopfdruck erledigt.“ Was danach folgte, war ein unwürdiges Schauspiel samt untergriffigen Attacken auf Rathausmitarbeiter. „In die Wirtschaft entscheidet man aufgrund valider Zahlen. Warum wissen wir nicht, was uns das kostet?“ meinte WUY-Gemeinderat Paul Hacker. Nur mehr wundern konnte sich auch ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer: „Ich fordere seit dem Beginn der Covid-Krise Zahlen, und habe sie bisher nicht erhalten. Wir beschließen etwas, wo wir vielleicht nachher drauf kommen, dass es Schwachsinn ist. Nur weil dem Antrag die Zahlen fehlen.“

Im Stadtrat stimmte SPÖ noch für Antrag

Den Wunsch der Opposition, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, widersprach Schachner: „Die nächste Sitzung ist erst Ende September, das Hallenbad öffnet davor. Es fehlen uns zwar die Grundlagen, stimmen wir aber dennoch ab.“ Zu Hilfe kam ihr Kratzer, der auf einen Umlaufbeschluss im Juli drängte und damit den Punkt vertagen wollte.

Fritz, der bei seinem eigenen Antrag keine Zahlen vorlegen konnte, fiel Schachner bereits da in den Rücken: „Wir wollen eine neue Ära starten und nicht gleich jemanden verärgern.“ Schachner blieb hart und rief zur Abstimmung. Das Ergebnis: Fritz stimmte gegen seinen eigenen Antrag – ein Unikum in der Ybbser Stadtgeschichte. Da auch zwei weitere SPÖ-Mandatare sowie FPÖ, WUY und ÖVP dagegen stimmten, brachte die SPÖ ihren eigenen Antrag nicht durch. Besonders pikant: Noch im Stadtrat stimmte Christoph Fritz für seinen Antrag, nur ein ÖVP-Stadtrat enthielt sich der Stimme.

SPÖ fassungslos

Fassungslos ob des Abstimmungsverhaltens ihres Stadtrats zeigte sich in der Folge Schachner. „Der eigene Stadtrat stimmt tatsächlich gegen seinen eigenen Antrag“, schüttelte die Stadtchefin den Kopf.

Für ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer ist sowohl die Vorgehensweise von Christoph Fritz als auch von Ulrike Schachner erschreckend: „Für mich ist es erschreckend, dass man so einen Antrag überhaupt zur Abstimmung bringt. Eigentlich hätten sich alle Mandatare enthalten müssen.“