Kurios: Suche nach dem Zigarettendieb von Loosdorf läuft

Diese Woche landete erstmals eine Videoaufzeichnung bei der Polizeiinsptektion Loosdorf, auf der er zu sehen ist: ein unbekannter Mann betritt das Grundstück einer 36-Jährigen, schnappt sich die Zigarettenpackungen von der Terrasse und verschwindet. Die örtliche Polizei nahm daraufhin die Situation bei einem Lokalaugenschein genauer unter die Lupe.

Die 36-Jährige gab dabei an, dass ihr bereits mehrmals das Verschwinden von Zigarettenschachteln aufgefallen sei. Die Überwachungskamera wurde jedoch erst vor einigen Tagen montiert und zeichnet in den Nachtstunden bei Bewegung auf. Durch einen Zeugen aus der Nachbarschaft wurden weitere Videos an die Exekutivbeamten übermittelt. Der bislang unbekannte Mann trug laut Angaben der Polizei eine helle Jacke samt Kapuze, Schuhe mit heller Sohle und vermutlich eine Hose mit Tarnmuster - eine genauere Beschreibung sei derzeit nicht möglich.

Auf einem der weiteren Videos ist zu sehen, wie der Zigarettendieb über die Mauer einer Nachbarin in den Garten gelangte und diesen auf denselben Weg wieder verließ.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren