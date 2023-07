Verzweiflung: Ein Ton, den nur ein Ybbser hört

Es klingt nach einem unglaublichen Martyrium: Seit Beginn der 2010er-Jahre kämpft ein Ybbser, der am Kirl wohnt, mit einem ungewöhnlichen Lärmproblem. „Ich höre nächtens oftmals ein Wummen, laut Messprotokoll bis zu 51 Dezibel. Es erinnert mich an ein Donaukreuzfahrtschiff. Das Geräusch kommt maximal zweimal pro Woche, im Winter öfter“, klagt der Ybbser sein Leid der NÖN.Über die Jahre wurden bereits mehrere tausende Euro in Gutachten und Lärmprotokolle investiert — vergebens. Sogar die Kläranlage und das Ybbser Gaskraftwerk wurden kurzerhand für die Untersuchung bereits abgeschaltet — auch das ohne Erfolg. Der Mann meldete sich auch bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Melk, um Hilfe zu bekommen. Aber auch dort blieb sein Anliegen ergebnislos.

RZ Pellets-Geschäftsführer Otto Zechmeister kennt den Fall bereits seit Jahren. Seiner Aussage nach wurde vonseiten seiner Firma alles versucht, um das Problem zu lösen. „Wir haben Experten zu dem Fall hinzugezogen, diese waren sogar nächtens bei ihm im Haus, um die Lärmquelle zu finden. Das Problem ist aber, dass es sich scheinbar um einen Ultraschallton handelt, den nur er hören kann“, sagt Zechmeister. Auch wurden im RZ-Werk in Ybbs bereits einmal in den vergangenen Jahren die Maschinen abgedreht, um das Problem einzuschränken. „Unsere Maschinen waren aber nicht an dem Geräusch schuld“, so Zechmeister.Vonseiten der Stadtgemeinde Ybbs betont ein Sprecher, dass der Fall bisher unbekannt sei und man daher auch keine Auskunft dazu geben könne.

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich auch die Bezirkshauptmannschaft Melk mit dem Fall. So gibt es immer wieder Beschwerden des Ybbsers, über niederfrequentiertem Schall. Aufgrund der Beschwerden wurden seitens der Bezirkshauptmannschaft Melk entsprechende Erhebungen durchgeführt, ein Amtssachverständiger für Lärmtechnik beigezogen und mehrfach Gespräche mit dem Beschwerdeführer geführt. „Auch wurde seitens der von ihm genannten Betreiber versucht, das von ihm wahrgenommene Geräusch mittels Abschaltung von Betriebsanlagenteilen zu identifizieren bzw. wurden Begehungen und Hörproben in den Betrieben durchgeführt“, erklärt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser.

Trotz der, durch die angegebenen Betriebe, die NÖ Umweltanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft Melk durchgeführten Nachforschungen, Besprechungstermine, Lärmgutachten und Messungen sowie versuchsweise Abschaltungen von Anlagenteilen in den verschiedenen Betrieben, die teilweise mehrere Kilometer vom Wohnort des Betroffenen entfernt sind, konnte laut Bezirkshauptfrau Obleser, der durch den Ybbser wahrgenommene vermutliche „Infra-Schall“ weder objektiviert , noch eine konkrete Quelle oder ein Verursacher eruiert werden. Der Ybbser dürfte zudem mit dem Problem alleine sein: Bei der BH Melk liegen keine ähnlichen Beschwerden von unmittelbaren Anrainern oder anderen Personen vor.