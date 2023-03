Google Street View: Waschbecken seit acht Jahren an gleicher Stelle

Ein aufmerksamer Spaziergänger aus der Bezirkshauptstadt Melk entdeckte bei Google Street View in der Roseggerstraße ein altes Waschbecken. Da die Aufnahme aus dem Jahr 2018 stammte, wollte sich der Melker ein Bild darüber machen, ob der Fund nach wie vor an seinem damaligen Ort liegt. Und in der Tat: Er fand fünf Jahre später das Waschbecken am selben Ort − allerdings etwas verwachsen. „Es wäre im Sinne des Umweltschutzes, glaube ich, einmal an der Zeit, dass es entfernt werden würde“, sagt der NÖN-Leser.

Aktuell liegt das Waschbecken noch immer in der Roseggerstraße. Foto: privat, privat

