Verein Hospiz Melk bietet neuen Lehrgang für Begleitung Schwerkranker

Sterben gehört zum Leben dazu, obwohl es als Thema im Alltag oft verdrängt wird. Aber gerade am Ende des Lebens gibt es noch viel zu tun und zu erleben. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter aus vielen Regionen im Bezirk Melk begleiten nicht nur in Krisen und bei Krankheit und Sterben, sondern sehen sich auch als Entlastungsangebot für Angehörige und Pflegende.

Um weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden, startet der Verein Hospiz Melk am 22. September 2023 einen neuen Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung im Pflege- und Betreuungszentrum Melk. Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die ehrenamtlich im stationären Hospiz oder im mobilen Hospizteam mitarbeiten möchten. „Wir freuen uns auch über Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer intensiv auseinandersetzen wollen. Durch die Teilnahme an diesem Kurs erfahren auch Personen, die beruflich oder privat schwerkranke Menschen betreuen, wertvolle Unterstützung bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe“, erzählt Johannes Preissl.

Die Kursteilnehmer:innen sollen befähigt werden, in die Rolle eines professionellen Begleiters hineinzuwachsen. Der Kurs besteht aus einem Theorieblock (148 Stunden) und einem 40-stündigen Praktikum und schließt mit einem Zertifikat für Lebens,- Sterbe- und Trauerbegleitung ab. Die Kosten belaufen sich auf 1.000 Euro, bei ehrenamtlicher Tätigkeit im Anschluss werden die Kosten auch wieder refundiert. Nach einer schriftlichen Anmeldung erfolgt ein Erstgespräch, wo gegenseitige Fragen und Erwartungen besprochen werden können. Anmeldungen sind bereits möglich! Weitere Informationen zu Programm und Referenten gibt es über die Website www.hospiz-melk.at

