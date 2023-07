FF-Jugendgruppe Ruprechtshofen-Brunnwiesen 1 dreimal auf Platz vier

Harte Arbeit macht sich bekanntlich bezahlt. Im Fall der gemeinsamen Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehren Ruprechtshofen und Brunnwiesen trifft dies jedenfalls zu. Beim Landesfeuerwehrlager in Winklarn erreichte die Gruppe Ruprechtshofen-Brunnwiesen 1 Platz Vier in Bronze, Platz Vier in Silber und Platz vier beim Fire-Cup. Die zweite Gruppe der Jugendfeuerwehr zog mit den Plätzen 17 und 19 in Bronze sowie Silber nach. Rund 5.900 Mitglieder nahmen beim Bewerb insgesamt teil.

Die Freude über die Resultate ist vor allem bei Feuerwehrkommandant Manfred Babinger von der FF Brunnwiesen groß: „Als Kommandant ist man sehr stolz, wenn man so eine gute Gruppe hat. Immerhin sind das unsere zukünftigen Feuerwehrmänner und -frauen“, erklärt er begeistert. Vor allem nach den „zwei flauen Jahren“ aufgrund der Pandemie habe man sich gefreut, wieder teilnehmen zu können. „Die Kids waren sehr, sehr motiviert und haben zweimal in der Woche trainiert“, gibt er Einblick in die Vorbereitungen, die zum Erfolg führten.

Im gleichen Atemzug bedankt er sich für die harte Arbeit bei den Jugendbetreuerinnen und -betreuern: „Es ist nicht immer einfach mit Jugendlichen zu arbeiten. Es ist schön, wenn sich die Bemühungen dann bezahlt machen“, schildert Babinger.

Feuerwehrjugendlager 2024 in Ruprechtshofen

Besonders erfreulich sei zudem, dass das nächste Landesfeuerwehrlager im Ort ausgetragen wird. Dieser Umstand würde zum Weitertrainieren anspornen: „Da will und muss man natürlich gleich dranbleiben“, stellt er fest. Dranbleiben muss die Gruppe aber nicht nur für das kommende Landesfeuerwehrlager sondern auch, weil sie sich aufgrund der guten Resultate für den Bundesbewerb qualifiziert haben.

Betonen möchte Babinger zudem die guten Leistungen der anderen Jugendgruppen: „Als Abschnittsfeuerwehrkommandant ist man sehr stolz, wenn alle umliegenden Feuerwehren ebenso tolle Ergebnisse eingefahren haben“, weiß er. Etwa Mank, Kilb, Häusling-Gerolding-Mannersdorf oder Kirnberg überzeugten ebenfalls.