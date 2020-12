Während es bei den Covid-Zahlen im Bezirk Melk eine leichte Entspannung auf hohem Niveau gibt, sind die Zahlen auf den beiden Covid-Stationen im Landesklinikum Melk in den vergangenen Tagen gestiegen. Waren es zu Wochenbeginn noch 31 Patienten, werden derzeit 40 Covid-Patienten, davon fünf intensivmedizinisch, betreut. Insgesamt ist auf den beiden Covid-Stationen im Landesklinikum Melk Platz für 42 Patienten.

Gute Nachrichten gibt es dafür aus dem Pflegeheim Mank. Die NÖ Landesgesundheitsagentur vermeldet erstmals seit Wochen keinen positiven Covid-Fall. Weiterhin positive Covid-Fälle gibt es in den Pflegeheimen Melk und Ybbs. So sind in Melk acht Bewohner sowie drei Mitarbeiter, in Ybbs drei Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden.