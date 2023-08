Zillenbewerb: Mathias Auer aus Pöchlarn glänzt in der Gold-Wertung

Mathias Auer hat die Donau wohl im Blut. Der 45-jährige Pöchlarner zählt zu den erfolgreichsten Zillenfahrern des Landes – und daran ließ er auch bei den niederösterreichischen Landeswasserdienstleistungsbewerben in Klosterneuburg keinen Zweifel. Gleich viermal ging er beim landesweiten Wettbewerb am vergangenen Wochenende an den Start. In der „Disziplin Gold Zillenfahren“ landete er mit einer Zeit von sieben Minuten, 36 Sekunden und 40 Hundertstel auf dem zweiten Platz – nur Simon Ebner aus Kematen war schneller.

„Es war ein Top-Bewerb mit einer tollen Strecke und über 1.000 Startern“, schildert Auer. Die Hitze habe den Zillenfahrerinnen und Zillenfahrern viel abverlangt. „Da hilft nur trinken, trinken, trinken – und eine gute Ernährung“, sagt er. Auer weiß genau, wie man sich für solche Großkampftage rüstet. Mit dem Zillenfahren hat er schließlich schon mit zarten 14 angefangen. „Heute bin ich schon ein Dinosaurier“, sagt der Pöchlarner mit einem Schmunzeln.

„Je nachdem, ob man ein 'Kraftlackl' oder ein Taktiker ist“

Wer beim Zillenfahren vorne dabei sein will, der braucht jedenfalls eiserne Disziplin. Da gibt's keine Ausreden, schon im April heißt es etwa ab auf die Zille. Und auch im Winter steht ein straffer Trainingsplan auf dem Programm. Am Tag des Wettkampfs habe jede Zillensportlerin und jeder Zillensportler sein eigenes Ritual. In Auers Fall heißt das konkret: Erst ein gutes Frühstück, dann zum Bewerb – und bevor es losgeht, feilt er an einem Plan, wie er die Strecke bestmöglich bewältigen kann. „Da gibt's natürlich unterschiedliche Herangehensweisen – je nachdem, ob man ein 'Kraftlackl' ist oder eher ein Taktiker.“

In Action: Clemens Resch und Mathias Auer. Foto: privat

Der Plan der Feuerwehr Blindenmarkt ging am vergangenen Wochenende jedenfalls auf: Sie holten sich den Landessieg. 15 Mitgliederinnen und Mitglieder nahmen teil, sie fuhren in verschiedenen Wertungsklassen Top-Ergebnisse ein. Besonders die Zillenbesatzung Maria-Magdalena Redl und Lisa Pitzl konnte sich mit ihrem Landessieg in der Wertungsklasse „Silber ohne Alterspunkte Frauen“ und ihrem Vize-Landessieg in „Bronze ohne Alterspunkte Frauen“ aus dem großen Bewerberfeld hervorheben. Lisa Pitzl verfehlte auch im „Zillen Einer Frauen“ nur knapp den Landessieg und wurde Zweite. Bei den Männern zeigte der langjährige Erfolgsgarant Daniel Füsselberger im „Zillen Einer Meister“ einmal mehr sein Können und fuhr mit einer Spitzenzeit auf Platz drei. Die Blindenmarkter erreichten bei der Mannschaftswertung den 4. Platz.

Als gutes Gespann erwiesen sich auch Daniel Baumgartner und Daniel Hofegger aus Golling – sie sicherten sich in der Klasse „Silber ohne Alterspunkte“ den ersten Platz, in „Bronze ohne Alterspunkte“ den zweiten. Brigitta Bruckner und Alexandra Reiter aus Melk krönten sich zu den Siegerinnen der Kategorie „Meisterklasse Frauen ohne Alterspunkte“.

Und wie war das nochmal? Wer beim Zillenfahren vorne mit dabei sein will, für den gibt's keine Pause. Mitte September steigt der große Bundesbewerb. Matthias Auer hat sich dafür qualifiziert. „Es geht weiter“, sagt der Pöchlarner – seine Vorfreude darauf ist sogar hörbar.