Paul Hölbing gewinnt PTS-Bundesbewerb

Zuletzt fand in Lend in Salzburg der Bundeswettbewerb für die Polytechnischen Schulen (PTS) im Fachbereich Holz statt. Dabei galt es innerhalb von vier Stunden eine Schatulle aus Nuss- und Ahornholz herzustellen. Schüler aus ganz Österreich (qualifiziert waren die besten Zwei aus jedem Bundesland) zeigten dabei ihr Können. Bewertet wurden die Werkstücke von einer fachkundigen Jury. Den Sieg holte sich Paul Höbling (3. v. l.) von der PTS Mank/Melk. Er konnte zeigen, wie gut die Schüler in der PTS Mank/Melk auf den bevorstehenden „Wechsel“ in die Arbeitswelt vorbereitet sind.