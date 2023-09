42 Stunden Zeit: Beginn für „Tatort Jugend“

Beim Projektmarathon versuchen die Landjugend-Ortsgruppen ein – bis zum Start noch unbekanntes – Projekt in 42 Stunden umzusetzen. 110 Gruppen machen dieses Jahr in ganz Niederösterreich beim 20. Projektmarathon mit, im Jänner werden die Projekte vor einer Fachjury präsentiert und die Landessieger ermittelt. Auch im Bezirk Melk war in den letzten zwei Wochen schon einiges los und Landjugendgruppen aus vielen Orten zeigten ihr Können sowie ihre Teamfähigkeit. Ein Überblick.



Landjugend Mank: Die Landjugend Mank sorgte für eine neue Aussichtsplattform in Simonsberg neben dem Römerweg. Mit dabei ist eine aus Holz gebaute Hollywoodschaukel. Der Blick ins Melker Alpenvorland von der neuen Aussichtsplattform soll viele Besucherinnen und Besucher anlocken. Sogar einen Heiratsantrag hat es auf dem neuen Blickpunkt am Simonsberg schon gegeben.



Landjugend Hofamt Priel-Persenbeug: Die Mitglieder hatten zur Aufgabe, einen Rast- und Ruheplatz zu gestalten. Es sollte eine Sitzmöglichkeit mit Tischerl geboten werden, eine weitere Vorgabe war es, dass das Platzerl gepflastert werden soll. Auch sie haben ihren Auftrag in 42 Stunden erledigt.



Landjugend Ybbs-St.Martin: „Noschn, Pritschln und nu mehr, des neiche Wasserparadies gibt vü her!“, hieß es in St. Martin. Ihre Aufgabe war es, ein Wasserparadies am Spielplatz zu gestalten. Für die Gestaltung des Bachbettes wurden Steine aus der Ybbs verwendet. Weiters wurden für die Eltern Sitzgelegenheiten zum Entspannen errichtet. Teil der Aufgabe war es auch, einen Barfußweg entlang des Bachbettes zu gestalten und die Naschecke am Spielplatz zu pflegen und mit Schildern zu beschriften. Als Zusatzaufgabe wurden Insektenhotels, sowie ein Tipi und ein Riesen Tic-Tac-Toe Spiel gestaltet.



Landjugend Münichreith: Auch für die Landjugend Münichreith hieß es anpacken beim Projektmarathon. Sie durften ein Buswartehäuschen und ein Nützlingshotel beim Rappoltenreith Löschteich errichten. Die Aufgabe erledigten sie mit Bravour.



Diese Gruppen aus dem Bezirk Melk sind noch dran: Bei der nächsten Runde gehen die Landjugend Zelking-Pöchlarn, Neumarkt-Blindenmarkt, Emmersdorf und Weiten an den Projektmarathon-Start.