Aufregung in Melk: Frust bei FF und Opposition

Wahlkampftour statt Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Spielberg-Pielach. Wenige Tage vor der Wahl ist Melks Bürgermeister und ÖVP-Bezirksspitzenkandidat bei der Landtagswahl, Patrick Strobl, mit diesem Vorwurf konfrontiert. Anstelle der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr beizuwohnen – er kam erst im „gemütlichen Teil“ nach –, weilte der Stadtchef bei Wahlkampfterminen in Neumarkt sowie im Südlichen Waldviertel. Vor versammelter Mannschaft zeigte sich FF-Kommandant Friedrich Ellmer „schwer enttäuscht vom Fernbleiben des Bürgermeisters“, das bestätigte er auch im NÖN-Gespräch.

Nach der Versammlung meldeten sich zahlreiche Florianis bei der NÖN, um ihren Ärger über die für sie empfundene „Missachtung der Feuerwehr“ zum Ausdruck zu bringen. „Strobl ist Bürgermeister unserer Stadt und damit auch Chef der Feuerwehr. Es kann nicht sein, dass der Wahlkampf wichtiger ist als die Verantwortung in der Stadt“, ärgern sich die Florianis. Auch Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann konnte an der Veranstaltung aufgrund einer familiären Verpflichtung nicht teilnehmen (er entschuldigte sich schriftlich), die Stadt schickte Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm.

Im Fall der Jahreshauptversammlung sind aber nicht nur die Florianis sauer, sondern auch SPÖ und Grüne. Laut Aussagen der beiden Stadträtinnen Heidi Niederer (Grüne) und Sabine Jansky (SPÖ) habe die Stadt die Einladung erst einen Tag vor der Veranstaltung an die anderen Parteien weitergeleitet – um wenige Minuten später eine Nachricht folgen zu lassen, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. „Wir haben dann selbst in Spielberg nachgefragt, und der Kommandant hat uns bestätigt, dass alles wie geplant stattfindet“, sagt Niederer, die dann gemeinsam mit Jansky an der Veranstaltung auch teilnahm. Das Vorgehen der Stadtgemeinde nährt bei den Oppositionsparteien jetzt abermals die Vermutung, dass der Bürgermeister absichtlich Termine verspätet oder gar nicht ausschickt.

Stadtchef Strobl spricht von Falschaussagen

Leitet die Stadt also keine Termine an die anderen Fraktionen weiter und informiert diese falsch? Die E-Mail sei bei der Stadt erst am 22. Dezember eingelangt und von Strobl selbst erst am 9. Jänner gelesen worden. In der Einladung war klein der Wunsch an die Weiterleitung an die Funktionäre vermerkt. „Leider hatten meine Assistentinnen diesen Wunsch übersehen und so die Einladung nicht weitergeleitet. Daher kann ich den Vorwurf, dass unsere Mitarbeiterinnen bewusst etwas zurückhalten, nur auf das Schärfste zurückweisen“, ärgert sich Strobl.

Wenn keiner vom Termin wusste, wieso wusste dann Finanzstadtrat Weinwurm Bescheid, und wieso wurde der Termin offiziell abgesagt? Auch das kann Strobl erklären: „Ich habe nach meinem Urlaub versucht, meinen Kalender umzudrehen, leider ist mir das nicht gelungen, worauf ich ihn gebeten habe, mich zu vertreten.“ Danach dürfte es laut Strobl zu einem Versehen gekommen sein. So gab es laut Strobl einen persönlichen Kalendereintrag auf dem Handy des Finanzstadtrates, der versehentlich einen alten Kalendereintrag der Jahreshauptversammlung Spielberg-Pielach übernahm. Darin befand sich, als zusätzlich eingeladene Personen, der gesamte Gemeinderat. Danach machte ein ehemaliger Gemeinderat Weinwurm auf den Fehler aufmerksam, der den Eintrag löschte und die Mandatare erhielten die Info – via der offiziellen Stadt-E-Mail-Adresse von Weinwurm – über die Absage der Veranstaltung. „Alle Stadträte wissen genau Bescheid, wie so etwas aussieht, daher kann es sich hier nur um eine bewusste Falschaussage handeln“, meint Strobl.

Als „sehr befremdlich“ findet Niederer den Vorgang: „Termine müssen normal weitergegeben werden. Die Feuerwehr verdient sich diese Wertschätzung.“ Eine Prioritätenverschiebung beim Stadtchef hin zur möglichen neuen Aufgabe als Landtagsabgeordneter ortet Jansky: „Die Feuerwehr war richtig sauer. Es ist nicht in Ordnung, wenn der oberste Chef nicht anwesend ist. Man sieht, wo aktuell die Prioritäten vom Stadtchef liegen.“

Opposition fühlt sich in ihrem Verdacht bestätigt

Sowohl Grüne als auch SPÖ sehen sich in ihrem bisherigen Verdacht, dass Einladungen zu spät oder gar nicht weitergegeben werden, bestätigt. Der Verdacht wurde bereits im Vorjahr im Zuge des Spatenstichs für den Hafenspitz geäußert. Damals wurde die Opposition laut eigenen Aussagen erst am Vorabend über den Termin informiert. „Ich bin kein Vollzeitpolitiker, sondern nebenbei erwerbstätig. Daher benötigen wir eine gewisse Vorlaufzeit“, so Jansky. Die Gesundheitsstadträtin erhielt zuletzt auch keine Information zur offiziellen Eröffnung der neuen Gruppenpraxis in Melk.

Hat Jansky als zuständige Stadträtin also dafür wirklich keine Einladung erhalten? Das bestätigt Strobl indirekt der NÖN: „Wie man in den Wald hinein ruft, so kommt es zurück. Wenn man so miteinander umgeht, muss sie sich nicht wundern. Man kann sich nicht nur die Fototermine rauspicken. Wenn man für eine Sache was leistet, dann kann man das auch herzeigen, leistet man nichts, kann man das auch nicht. Ich hab sie etwa kein einziges Mal bei der Impfstraße mitarbeiten gesehen.“ Der Konter von Jansky? „Schade, wenn er sich an meine Leistungen und Arbeit nicht mehr erinnern kann. Ich kann ihm gerne meine Aufzeichnungen schicken.“

Moralisierend – und klar in Richtung SPÖ und Grüne gerichtet – ist indes ÖVP-Klubchefin Ute Reisinger auf Facebook unterwegs: Sie spricht in einem Posting von Politikern, die auf der Couch verweilen und den Respekt vor Funktionen oder einem Amt vermissen lassen. „Man greift ständig nur einen Mitbewerber an, um ihn zu schädigen, da man weiß, dass er wirklich arbeitet“, schreibt Reisinger auf Facebook und erntet dafür ein „Gefällt mir“ vom Stadtchef.

Mit der FF Spielberg gab es laut Strobl eine Aussprache: „Die Stadt und die Feuerwehr arbeiten sehr gut zusammen.“ Diese Meinung teilt auch FF-Kommandant Ellmer. Nach dem Gespräch teilte er dies der NÖN schriftlich mit – und leitete eine Kopie davon an Stadtchef und Vize weiter.

