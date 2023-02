Bezirk Melk: Zwei Abgeordnete für 77.600 Bürger

Zwei Abgeordnete stellt der Bezirk Melk in der kommenden Legislaturperiode im NÖ Landtag – und beides sind neue Gesichter.

Bei der vorangegangenen Landtagswahl im Jahr 2018 gelang bei der ÖVP dem Yspertaler Karl Moser – via Direktmandat – sowie dem Texingtaler Gerhard Karner – via Landesliste – der Sprung in den Landtag. Karner war zu Beginn der Periode Zweiter Landtagspräsident. Im Dezember 2021 wurde Karner Innenminister, auf seinem Landtagspräsidentenposten folgte Moser nach. Moser, der seit 1993 im Landtag saß, erklärte bereits vor der diesjährigen Landtagswahl, nicht mehr kandidieren zu wollen. Nach knapp drei Jahrzehnten war damit erstmals wieder ein Landtagsmandat im Bezirk zu vergeben. Bereits im Sommer des Vorjahres brachte sich Melks Bürgermeister Patrick Strobl als möglicher Nachfolger ins Rennen, wenige Wochen danach nominierte der Bauernbund die Ybbserin Silke Dammerer als Spitzenkandidatin.

Am Ende setzte sich die 41-Jährige mit 4.177 Vorzugsstimmen klar gegen Patrick Strobl (2.123 Vorzugsstimmen) durch, womit sie das ÖVP-Direktmandat erhält. Ganz neu ist die politische Bühne für die Ybbserin nicht. Seit Herbst 2021 sitzt sie im Gemeinderat ihrer Heimatstadt, 2019 folgte sie Elisabeth Schwameis als Bezirksbäuerin. Davor war Dammerer Arbeiterkammerrätin, wo sie sich vor allem als starke Stimme für die Nebenerwerbsbauern einsetzte.

Diese Ziele hat sich die Neo-Abgeordnete gesteckt

Für die kommenden fünf Jahre als Landtagsabgeordnete hat sich Dammerer bereits klare Ziele gesetzt. So will die Ybbserin Politik für alle Lebenslagen und Generationen machen und Brücken bauen. „Ich möchte aber auch unsere Bürgermeister bestmöglich unterstützen. Diese sind es, die vor Ort mit Idealismus und Herzblut für Lebensqualität sorgen“, meint Dammerer. Einsetzen will sie sich aber auch für Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln sowie den Ausbau der Gesundheitsversorgung sowie für eine autonomere Energieerzeugung.

Bei der FPÖ kandidierte im Jahr 2018 Martin Huber als Spitzenkandidat, ihm gelang der Einzug über die Landesliste. Ein Jahr später wurde Huber aufgrund eines Facebook-Postings zu Hitlers Geburtstag von der Partei ausgeschlossen, und damit war auch der Bezirk sein FPÖ-Mandat los. Hubers Nachfolger Richard Punz gelang bei der jüngsten Wahl aber, was sein Vorgänger nie schaffte. Mit knapp 29 Prozent der Wählerstimmen holte sich der St. Leonharder Punz ein Direktmandat für den Landtag – das erste für die FPÖ im Bezirk Melk. Der 32-Jährige erreichte zudem mit 2.685 Vorzugsstimmen (inklusive Landesliste) die zweitmeisten Vorzugsstimmen aller Kandidaten im Bezirk Melk.

Mit 19 Jahren im Gemeindevorstand

Punz begann seine Polit-Karriere bereits in seiner Schulzeit als Schulsprecher in der HAK/HAS Ybbs. 2010 kandidierte er erstmals für den Gemeinderat in Ruprechtshofen und wurde mit 19 Jahren einer der jüngsten geschäftsführenden Gemeinderäte in NÖ. Seit 2020 sitzt Punz im Gemeinderat von St. Leonhard, ist Obmann des Prüfungsausschusses. Parallel zu seinen Anfängen gründete er die Freiheitliche Jugend. Bei der AK-Wahl 2014 wurde Punz einer der jüngsten Kammerräte in der AK NÖ.

In seiner Zeit als Abgeordneter will sich Punz vor allem den Themenbereichen Bildung, Familie und Pflege widmen. „Für mich muss Bildung praxisnah sein und auf das ,echte Leben‘ vorbereiten. Zudem müssen wir den Anforderungen der Arbeitswelt entgegenkommen und die Regionen stärken“, meint er. Bei der Familie will Punz für die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung kämpfen: „Familie muss leistbar sein. Wer sich entscheidet, länger beim Kind zu bleiben, darf nicht existenzbedrohende finanzielle Nachteile erleiden.“

Keinen Abgeordneten stellt künftig die SPÖ. 2018 schaffte noch der Petzenkirchner Günther Sidl über die Landesliste den Sprung in den Landtag. Mit seinem Wechsel im Jahr 2019 als Abgeordneter ins Europäische Parlament ist der Bezirk Melk ohne SPÖ-Landtagsabgeordneten. Die Gründe dafür sind neben dem schwachen „roten“ Wahlergebnis im Bezirk Melk auch die Nicht-Nominierung einer SPÖ-Politikers aus dem Bezirk in aussichtsreicher Position.

