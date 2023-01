Fragen an die Spitzen-Kandidaten im Bezirk Melk

Welche Eigenschaften machen Sie zu einem geeigneten Kandidaten?

Patrick Strobl (ÖVP): „Als Bürgermeister erlebe ich täglich hautnah, was die Menschen in unseren 40 Gemeinden brauchen, aber auch was sie im Beruf, in unseren Organisationen und Vereinen für unseren Bezirk leisten. Mit ihnen will ich unsere lebenswerte Region weiterentwickeln.“

Petra Irschik (SPÖ): „Die Politik ist dazu da, die Probleme der Menschen zu lösen – das ist auch mein Ansatz!

Mir ist es wichtig, auf die alltäglichen Herausforderungen der Menschen einzugehen und hartnäckig Verbesserungen für jene zu erreichen, die es nicht so leicht im Leben haben.“

Richard Punz (FPÖ): „Viel zu oft erleben wir JA-Sager und reines Bünde-Denken. Es braucht aber Abgeordnete, die sagen, was Sache ist. Ich habe diesen Mut und diese Entschlossenheit, Niederösterreich zu einem Land zu machen, in dem es sich gut leben lässt!“

Barbara Gasner (Grüne): „Die Sorgen und Themen der Menschen sind mir besonders wichtig. Seit Jahren setze ich mich für eine intakte Umwelt ein. Weiters engagiere ich mich für den Öffentlichen Verkehr und den Erhalt der Nebenbahnen.“

Mathias Mario Ivanic (NEOS): „Ich bin ein kommunikativer Mensch. Deshalb diskutiere ich gerne mit anderen, höre ihnen zu. Mir ist die Zusammenarbeit wichtig. Dass es teilweise nicht die Bereitschaft gibt, überparteilich an Lösungen zu arbeiten, finde ich kontraproduktiv. Das möchte ich gerne ändern!“

Was hat Sie in der vergangenen Periode an der Arbeit im Landtag gestört?

Patrick Strobl (ÖVP): „Dass andere Parteien im Nachhinein kritisieren, ohne davor konstruktive Vorschläge gebracht zu haben.“

Petra Irschik (SPÖ): „Ich habe beobachtet, dass die Absolute der ÖVP Fortschritte für die Menschen im Land verhindert hat. Die Ideen anderer Parteien wurden teilweise nicht gehört. Als demokratisch denkende Person halte ich diese Allmacht für unerträglich!“

Richard Punz (FPÖ): „Der Marketing-Schmäh des 'Miteinander'. In Wahrheit wird fast alles, das nicht von der ÖVP kommt, abgelehnt oder von dieser in verwässerter Form kopiert. Gute Ideen sollen parteienunabhängig umgesetzt werden. Land und Bürger müssen im Mittelpunkt stehen!“

Barbara Gasner (Grüne): „Leider ist in puncto Klimaschutz viel zu wenig seitens der ÖVP und der Landesregierung passiert.“

Mathias Mario Ivanic (NEOS): „Ich habe mir sehr viele Landtagssitzungen online angesehen. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Absolute Mehrheit der ÖVP im Land eine Fortschrittsbremse ist. Viel zu viele Ideen und Vorhaben werden mit dieser Mehrheit blockiert und abgelehnt.“

Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial in Niederösterreich?

Patrick Strobl (ÖVP): „Im Stil und im politischen Umgang. Eine Opposition hat das Recht, kritisch zu sein – aber substanzloses Hickhack rein aus wahltaktischen Gründen lehnen die Menschen ab, das bringt uns nicht weiter.“

Petra Irschik (SPÖ): „In der Gesundheitsversorgung, bei der Pflege, in der Kinderbetreuung, beim öffentlichen Verkehr, beim leistbaren Wohnen und natürlich in Sachen Transparenz.“

Richard Punz (FPÖ): „Es hakt an allen Ecken: Preisexplosion, Unternehmenspleiten, Wirtesterben, Landarztmangel, Pflegekollaps, Fachkräftemangel, Bildungsmissstände und fehlende Kinderbetreuungsplätze – der Scherbenhaufen ist gewaltig.“

Barbara Gasner (Grüne): „Im Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und von erneuerbaren Energiequellen, in der sinnvollen und zweckmäßigen Nutzung von Bodenflächen und bestehender Industrieleerstände zur Verhinderung zusätzlicher Bodenversiegelung.“

Mathias Mario Ivanic (NEOS): „Inhaltlich sehe ich enormen Verbesserungsbedarf. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, die Hände frei zu haben, wenn ein Teil der Landesregierung im Korruptionssumpf steckt. Es braucht Transparenz- etwa durch eine Politikerhaftung.“

Welche Themen liegen Ihnen in den kommenden fünf Jahren besonders am Herzen?

Patrick Strobl (ÖVP): „Die flächendeckende Kleinkinderbetreuung, um junge Familien zu unterstützen. Das Fördern des kulturellen Angebotes im Bezirk und in den Gemeinden. Das Fördern der Vereine und das Stärken des Ehrenamtes sowie das Schaffen einer bürokratischen Erleichterung für Unternehmer.“

Petra Irschik (SPÖ): „Eine gute, flächendeckende Gesundheitsversorgung ohne zusätzliche Kosten, lange Wartezeiten und weite Wege hat für mich höchste Priorität.

Im Ausbau und der Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs – nur wenn das Angebot überzeugt, wird die Mobilitätswende gelingen.“

Richard Punz (FPÖ): „Ich möchte mich der Kinderbetreuung und der Pflege widmen. Ich kämpfe für ein Landeskindergeld. Mit diesem können sich Eltern, die sich in den ersten Lebensjahren selbst um ihr Kind kümmern, finanziell absichern. Ich befürworte auch eine Anstellung pflegender Familienangehöriger.“

Barbara Gasner (Grüne): „Ich möchte die Anliegen der Menschen in die richtigen Gremien tragen. Probleme und Sorgen müssen konstruktiv aufgearbeitet, Lösungen gefunden und die Bevölkerung mit eingebunden werden. Ich möchte wieder verstärkt das Bewusstsein auf die Klimakrise lenken. Wir brauchen auch eine zeitgemäße Energiepolitik.“

Mathias Mario Ivanic (NEOS): „Mein Herzensthema ist die Zukunft der jungen Generation. Das beginnt bei der Kinderbetreuung und dem Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze.

Wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen– in jeder Gemeinde. Und Klimakrise und der Krieg in Europa zeigen uns, wie wichtig der Ausbau der erneuerbaren Energie ist.“

Was sind Ihre persönlichen Ziele und welches Ergebnis erwarten Sie sich?

Patrick Strobl (ÖVP): „Ich will den Einzug in den Landtag schaffen, um Gemeinden und Menschen in unserer Region mit vollem Engagement zu vertreten. Ich bin sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger die Volkspartei als führende Kraft im Bezirk und im Land klar bestätigen.“

Petra Irschik (SPÖ): „Mein persönliches Ziel ist es, Menschen mit Inhalten zu erreichen und dadurch zu überzeugen. Da ich mich weder mit Umfragen noch mit Zahlenspielen beschäftige, werde ich mich einfach überraschen lassen.“

Richard Punz (FPÖ): „Ich möchte die starke Stimme der Melker im NÖ Landtag sein! Ich trete an, um das System der ÖVP zu brechen. Asylchaos, Korruption und Preisexplosion müssen am 29. Jänner ein Ende finden!“

Barbara Gasner (Grüne): „Ich will die Menschen davon überzeugen, dass diese Wahl eine zentrale Bedeutung für unsere Zukunft und die unserer Nachkommen hat. Es geht darum, endlich die Schritte in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende und Bodenschutz zu setzen – für morgen!“

Mathias Mario Ivanic (NEOS): „Wir machen einen ressourcenschonenden Wahlkampf, haben ein kleines Team und wenig Geld. Dennoch glaube ich, dass das der richtige Weg ist – gerade jetzt, wo vielen das Wasser bis zum Hals steht. Ob dieses Angebot angenommen wird, werden wir sehen.“

