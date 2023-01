Wahldiskussion in Persenbeug: ÖVP und Grüne blieben fern

Die einzige Konfrontation der wahlwerbenden Parteien für die Landtagswahl am kommenden Sonntag fand vergangenen Freitag im Persenbeuger Gasthof Böhm statt. Eingeladen hatte die Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf rund um Listenobfrau und Ex- Staatssekretärin Christa Kranzl, die auch selbst die Moderation der Veranstaltung übernahm.

Geladen waren zwar alle Parteien, gekommen sind dann aber nur Nationalratsabgeordneter Alois Schroll (SPÖ), Landtagsabgeordnete Edith Kollermann (NEOS) sowie FPÖ-Bezirksspitzenkandidat und vermutlich künftiger Landtagsabgeordneter Richard Punz. ÖVP und Grüne glänzten mit Abwesenheit.

Die großen Abwesenden. Bei den Grünen rechtfertigt Spitzenkandidatin Barbara Gasner ihr Fernbleiben mit einer bereits im November geplanten Wahlveranstaltung in Melk. „Mich persönlich hat auch niemand kontaktiert. Es wäre aber mit Sicherheit nicht schwierig gewesen, meine Handynummer herauszufinden“, meint Gasner. In der Tat wurde auch nicht Gasner, sondern wie im Fall aller anderen der jeweilige Landtagsklub beziehungsweise die Partei kontaktiert, diese sollte ihre Vertreter nominieren.

Mit Abwesenheit geglänzt haben gleich auch beide ÖVP-Spitzenkandidaten. Zwar absolvierte Patrick Strobl am Freitag insgesamt 19 Wahlkampftermine, für die Diskussion in Persenbeug fand sich aber kein Zeitfenster. „Ich war am Freitag terminlich anders verplant. Zudem wurde das Thema Donauuferbahn in den letzten Monaten fraktionsübergreifend reiflich diskutiert“, meint Strobl. Silke Dammerer, ebenso Spitzenkandidatin der ÖVP im Bezirk, fehlte ebenfalls bei der Diskussion. „Ich habe zuvor bereits die Einladung zum Neujahrsempfang in Pöchlarn erhalten und dort bereits zugesagt gehabt. Die Einladung zur Diskussion kam erst danach“, begründet sie ihr Fehlen. Auch eine Vertretung konnte die ÖVP nicht auftreiben. „Es war terminlich auch für mich leider nicht möglich“, meint ÖVP-Bezirkschef und Nationalratsabgeordneter Georg Strasser.

Diskussion der Oppositionspolitiker. Durch das Fehlen der beiden aktuellen Regierungsparteien auf Bundesebene bekamen die rund 30 Personen im Publikum weniger eine lebhafte Diskussion über aktuelle Themen in Niederösterreich oder dem Bezirk geliefert, sondern eine Abrechnung für die aktuelle schwarz-grüne Bundesregierung. Alle drei machten für aktuelle Problematiken die Bundesregierung verantwortlich. Brauchbare Lösungsansätze auf Landesebene waren Mangelware – auch, wenn das Publikum danach fragte. „Gewisse Themen zwischen Bund und Land verschmelzen. Die Macht geht aber ohnehin von Niederösterreich aus“, meinte Schroll im Zuge der Diskussion. Dabei waren die Politiker aber auch mit skurrilen Wünschen konfrontiert. So forderte der Obmann der „Verkehrswende“, Dieter Schmidradler, die „Menschheit von der Geißel Auto zu befreien“ – Kopfschütteln und Verwunderung im Publikum war die Folge.

Hauptthema war dann – wie zu erwarten – die Donauuferbahn, bei der Schroll betonte, lange dafür gekämpft zu haben. Punz sieht ein Förderband über die Donau als Innovation, für das es allerdings ein vernünftiges Konzept brauche. Ein klares „Nein“ zu einem Förderband über die Donau gab es von den NEOS.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.