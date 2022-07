Wahlkampf im Bezirk Melk: Alle gegen Bauernbund?

Werbung

Wer folgt bei der ÖVP auf Landtagsabgeordneten Karl Moser, der bereits vor dem Urnengang seinen Rückzug aus der Politik verkündet hat? Diese Frage beschäftigt bereits Monate vor der Landtagswahl, voraussichtliche Wahltermin Ende Jänner, die Gremien der ÖVP im Bezirk Melk.

Knapp 20 Jahre war das Bezirksmandat in den Händen des Bauernbundes. Ein Umstand, der sich laut ranghohen ÖVP-Funktionären von Wirtschaftsbund, NÖAB und der Jungen Volkspartei nach dem Wahlgang im kommenden Jahr aber dringend ändern soll.

Dort pocht man darauf, dass das Landtagsmandat keine Erbpacht des Bauernbundes sein darf. Dabei erinnert man an die Zeit vor Karl Moser, als der Melker Karl Kurzbauer vom Wirtschaftsbund die Region im Landtag vertrat. In der Zeit von 1983 bis 1993 verfügte der Bezirk allerdings über zwei Mandate – der Bauernbündler Franz Greßl war damals ebenso Abgeordneter. In der jüngsten Periode gab es ebenso zwei Mandatare aus dem Bezirk – neben Moser auch Gerhard Karner (NÖAB), der allerdings zum Innenminister ernannt wurde und dem Landtag den Rücken kehrte – der Einzug erfolgte zudem über die Landesliste.

... Bezirksbäuerin Silke Dammerer aus Ybbs Foto: Gleiß, privat

Bereits vor Wochen nominierte der Bauernbund Bezirksbäuerin Silke Dammerer aus Ybbs, sie gilt auch als Wunschkandidatin der Landespartei. Der Spitzenkandidatur könnten allerdings NÖAAB, Wirtschaftsbund und Junge Volkspartei einen Strich durch die Rechnung machen. Durch die Nominierung des Melker Bürgermeisters Patrick Strobl als deren gemeinsamen Spitzenkandidaten ist Strobl plötzlich Favorit für die Spitzenkandidatur beim Bezirksparteivorstand im September. Zählt man die Stimmen der aktuellen Vorstandsmitglieder zusammen, würde es rechnerisch 13:7 für Strobl stehen. Fix ist Strobl danach aber dennoch nicht Spitzenkandidat: Erst im Oktober ist der Wahlkonvent der Landespartei am Wort.

Ein Duell als Challenge

Sind jetzt alle Bünde gegen den Bauernbund? „Nein, das sehe ich nicht so“, antwortet Strobl auf die Frage, „am Ende entscheidet der Wähler mittels Vorzugsstimmenwahlkampf.“ Warum er als Spitzenkandidat von gleich drei Bünden in die Wahlauseinandersetzung zieht, kann Strobl erklären: „Alle drei Bünde haben mich gefragt. Ich bin aus dem NÖAAB, bin aber auch beim Wirtschaftsbund durch meine berufliche Tätigkeit. Zudem komme ich selbst aus der JVP.“ Entspannt sieht die Situation Dammerer: „Die Entscheidung hat am Ende der Wähler. Es sind 15 gute Kandidaten auf unserer Liste, dort kann sich der Wähler seinen Kandidaten aussuchen.“

Die Karten werden neu gemischt

Bauernbund-Viertelsobmann Leopold Gruber-Doberer sieht es ähnlich wie Dammerer. „Am Ende ist der Wähler am Wort. Nur weil jemand Spitzenkandidat ist, heißt es am Ende des Tages nicht, dass derjenige auch das Landtagsmandat bekommt“, meint er. Für Gruber-Doberer ist nach dem Rückzug von Moser klar, dass die Karten neu gemischt werden.

Bemüht, Ruhe in die Angelegenheit zu bringen, ist Bezirksobmann und Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Die Diskussionen seien derzeit noch zu früh, zudem sei es für die Wahlbewegung gut, wenn zwei Personen um das Mandat rittern. „Mein Job ist es, im Bezirk ein gutes Wahlergebnis für die Landespartei einzufahren. Der Bezirk besteht nicht nur aus Bünden, sondern aus mutigen Wählern“, betont Strasser.

