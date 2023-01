Wahlkampf im Bezirk Melk: Zwei Fahnenmasten und eine Plakatflut

Zwei Fahnenmasten und die Flut an Wahlplakaten der ÖVP sorgen derzeit für massive Verstimmungen zwischen den Stadt-Schwarzen und der Melker SPÖ.

Anstoß für den ganzen Ärger sind zwei Fahnenmasten in der Melker Postbreite. Die beiden Fahnenmasten befinden sich auf Gemeindegrund und sind seit mehreren Wochen mit Botschaften der ÖVP geschmückt. „Ich gehe davon aus, dass die ÖVP eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Ich kann mich allerdings an keine Beschlüsse dazu erinnern. Sollte es einen Vertrag geben, sollte diesen der Prüfungsausschuss prüfen“, meint SPÖ-Stadträtin Sabine Jansky. Sie warnt vor einer Vermischung zwischen ÖVP und Stadt Melk: „Die Stadt gehört allen Melkern, nicht nur der ÖVP. Die NÖ-ÖVP praktiziert ja auf Landesebene Ähnliches wie Strobl in der Stadt.“

Nachgefragt bei der Stadt Melk, betont Paul Magg, der ebenso wie ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl Geschäftsführer der Melker Grundstücksges.m.b.H. ist, dass alle Unternehmen, Vereine oder Parteien um eine Benützungsbewilligung anfragen können. Im konkreten Fall hat die ÖVP-Bezirkspartei um die Aufstellung der Fahnenmasten auf Gemeindegrund angesucht − erstmals im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November. Hierfür gibt es auch eine Entschädigung. „Im Anschluss wurde von der Bezirksgeschäftsstelle der ÖVP Melk mündlich um eine Verlängerung zu den gleichen Konditionen angesucht, welche ebenfalls bewilligt wurden“, erklärt Magg.

Für FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner stellt die Thematik − sofern Miete bezahlt wird − kein Problem dar: „Man sieht aber, dass die jetzt komischerweise blau-gelbe ÖVP sehr nervös ist. Mir kommt die ÖVP wie ein pubertierendes Kind vor, das nicht weiß, was es anziehen soll: zuerst schwarz, dann türkis und jetzt auf einmal blau-gelb.“

Grünen-Klubsprecher Gabriel Kammerer nimmt den Fall mit den Fahnenmasten auf, um abermals auf intransparente Situationen sowie schiefe Optiken aufgrund der ausgelagerten Gesellschaften hinzuweisen. „Es braucht bei dieser Gesellschaft natürlich keinerlei Beschlüsse für eine solche Vermietung und der Prüfungsausschuss kann dadurch nicht tätig werden“, meint Kammerer.

Neben dem Fall der Fahnenmasten stört die SPÖ aber auch die aktuelle Plakatflut von ÖVP und Landtagskandidaten Patrick Strobl. „Die Flut an Plakaten zeigt die Präpotenz der ÖVP. Die gesamte Stadt wird zugepflastert, koste es, was es wolle“, sagt Jansky, die Stadtchef Strobl auch direkt attackiert: „Die Werbeschlacht und Ausgaben im Wahlkampf bestätigen, dass der Schuldenkaiser Strobl nicht mit Geld umgehen kann.“

Laut NÖN-Informationen bekommen die Kandidaten rund 3.000 Euro an Materialien von der Bezirkspartei, privat dürfen sie bis zu 15.000 Euro ausgeben. Wie viel pulvert also Strobl in den Wahlkampf? „Ich werde als Kandidat meine privaten Ausgaben, die gesetzlich gedeckelt sind, einhalten. Wir sind mitten im Wahlkampf, das merkt man ja auch an den SPÖ-Aussagen“, betont Strobl, dass nach der Wahl alle Ausgaben gemeldet werden.

Rückendeckung erhält der Stadtchef von ÖVP-Klubobfrau Ute Reisinger, die wiederum die SPÖ attackiert: „Die SPÖ sieht ihre Arbeit im Demonstrieren in anderen Gemeinden und im laufend Falschmeldungen Produzieren. Für dieses Gegeneinander stehen wir nicht. Wir werden weiterhin das Miteinander in der Arbeit für Melk verfolgen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.