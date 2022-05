Bezirk Melk: Grüne küren Gasner zur Spitzenkandidatin

Werbung

Nach ÖVP (Silke Dammerer) und SPÖ (Petra Irschik) setzen auch die Grünen bei der kommenden Landtagswahl auf Frauenpower bei ihrer Bezirksspitzenkandidatin. Im Bezirksplenum fiel dabei die Wahl auf Barbara Gasner, Umweltgemeinderätin in Leiben und Mitglied im Landesvorstand der Grünen NÖ.

Ebenso auf den vorderen Plätzen der Bezirks-Kandidatenliste: Timm Uthe (Mank); Heidi Niederer und Gabriel Kammerer (beide Melk) und Yvona Asbäck (Dunkelsteinerwald). Die frühe Festlegung auf eine Kandidatin begründet Bezirkssprecher Emmerich Weiderbauer mit der Intransparenz der ÖVP, zu welchem Zeitpunkt die Wahl stattfinden wird. „Der planmäßige Termin wäre im Jänner 2023. Glaubt man Gerüchten, könnte die Wahl aber auch bereits im Herbst 2022 stattfinden“, fühlt sich Weiderbauer bereits jetzt bestens für den Urnengang vorbereitet.

Gasner erklärt ihren Schritt zur Spitzenkandidatur mit ihrer Erfahrung als Gemeindepolitikerin: „Dabei komme ich direkt mit den Sorgen, Wünschen und Anregungen der Bürger in Berührung. Dies würde ich gerne auf Landesebene einbringen.“ Bereits seit zwei Jahren fungiert die Leibenerin als Bindeglied zwischen dem Bezirk und der Landespartei. „Ich scheue nicht, über den Tellerrand zu schauen und auch mal konstruktive Kritik zu üben und in den Dialog zu gehen“, will Gasner als Landtagsabgeordnete aktiv mitgestalten.

Zu oft wird noch hinter vorgehaltener Hand entschieden.“ Barbara Gassner Spitzenkandidatin (Grüne)

Die Themen, die den Wahlkampf gestalten, liegen für die Grüne auf der Hand. Mehr Mitbestimmung und Transparenz, ein Ende des Amtsgeheimnisses sowie die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes. Daneben ist ihr Klima- und Naturschutz ein großes Anliegen. „Um Zukunft und Lebensqualität zu sichern“, wie Gasner betont. Die fehlende Transparenz stört sie dabei auch in einigen Gemeinden im Bezirk Melk: „Zu oft wird noch hinter vorgehaltener Hand entschieden. Oppositionsparteien werden nicht in Entscheidungen miteingebunden, Informationen nicht weitergegeben und den Bürgerinnern und Bürgern kein Gehör geschenkt.“

Im Wahlkampf weiter thematisieren möchte sie die Thematik Jungbunzlauer. Obwohl der Start bereits erfolgt ist, erinnert Gasner an eine Beschwerde, die gerichtlich anhängig ist. „Solange die letzte Instanz nicht abgeschlossen ist, werden wir gemeinsam mit den Rittern der Au für die betroffenen Bürger weiter kämpfen“, sagt Gasner

