Melks Stadtchef Strobl wird Listenerster im Bezirk

Die Entscheidung über den Spitzenkandidaten der ÖVP-Bezirkspartei bei der kommenden Landtagswahl Ende Jänner ist gefallen. Der Melker Bürgermeister Patrick Strobl, der von Wirtschaftsbund, NÖAAB und JVP unterstützt wird, setzte sich gegen die Bauernbundkandidatin Silke Dammerer aus Ybbs durch. Das Ergebnis ging allerdings denkbar knapp aus: 32 der 60 Delegierten votierten für Strobl, 28 für Dammerer. Damit wählten auch abseits des Bauernbundes, der im Konvent eine deutliche Minderheit hatte, die Ybbserin.

„Ich bin froh, dass die Entscheidung über die Spitzenplätze gefallen ist. Jetzt geht es mit vollem Elan weiter für die Interessen der Menschen im Bezirk Melk. Mit zwei kompetenten Spitzenkandidaten ist es eine Freude zu arbeiten“, spricht Bezirksparteiobmann Georg Strasser an, was bereits vor dem Konvent feststand. Die Bezirkspartei wird nämlich sowohl Strobl als auch Dammerer als gleichwertige Spitzenkandidaten behandeln - sprich: Jeder der beiden bekommt die gleiche Ausstattung, aber auch die gleiche Anzahl an Plakaten.

Für Strobl erster Platz „etwas Besonderes“

Dennoch stolz über das Votum zeigt sich der Melker Stadtchef: „Ich bin dankbar, dass ich die Liste als Nummer Eins anführen darf, denn das ist etwas besonderes. Silke und ich werden gemeinsam auftreten. Das knappe Ergebnis zeigt die Breite in der Volkspartei.“ Für den Wahlkampf und das mögliche Landtagsmandat gibt Strobl eine Devise aus: So möchte er erste Ansprechpartner für die Gemeinden gegenüber dem Land, aber auch für die Bürger sein. „Deren Anliegen sind ein wichtiger Bestandteil meiner politischen Arbeit“, meint Strobl.

Über das Abstimmungsergebnis nicht überrascht zeigt sich Dammerer gegenüber der NÖN: „Ich habe mit dem zweiten Platz gerechnet, natürlich hätte mich die erste Position aber gefreut. Geht man von der Bündestruktur aus, wäre es aber eine Überraschung gewesen.“ Für sie zeigt das Wahlergebnis aber auch, dass beide Spitzenkandidaten eine hohe Akzeptanz bei den Bürgermeistern und Funktionären genießen. Warum Dammerer in den Landtag möchte? „Unsere Demokratie braucht mehr denn je, Menschen die gemeinsam und aus Überzeugung, die Anliegen der Bevölkerung vertreten, die unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven einbringen, kompromissfähig sind und Taktgefühl mitbringen“, betont Dammerer.

Wer aber tatsächlich im kommenden Jahr die Nachfolge des scheidenden Karl Moser antritt, entscheidet Ende Jänner der Wähler mittels Vorzugsstimme. Damit haben alle 15 gewählten Landtagswahlkandidaten die gleiche Chance auf das verfügbare Mandat.

