St. Leonharder Richard Punz auf Sprung in den Landtag

Mit Bekanntgabe der Wahlliste zur Landtagswahl der FPÖ ist fix: Der Bezirk Melk könnte wieder einen FPÖ-Landtagsabgeordneten bekommen. FPÖ-Bezirkschef Richard Punz wurde von der Wahlkommission auf Listenplatz Sieben gereiht, aktuell hält die FPÖ bei acht Mandaten. Der St. Leonharder selbst will das so noch nicht kommentieren: „Ich bin jetzt Nummer Sieben. Aber zuerst wird gewählt, dann gezählt und dann sehen wir, was das Ergebnis bringt.“

Er freut sich aber über die Unterstützung von Spitzenkandidat Udo Landbauer und verspricht, dessen Vision eines besseren Niederösterreichs aus „tiefster Überzeugung“ mitzutragen. „Durch die Unterstützung der Wähler steht einem Erfolg nichts mehr im Wege. Ich werde eine entschlossene Stimme für die Bürger unseres Bezirkes sein“, verspricht Punz.

Der 32-jährige hat an der Universität Wien Politikwissenschaften studiert und ist aktuell für die Landespartei im NÖ Landtag für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und parlamentarische Arbeit zuständig. Seit 2019 ist er FPÖ-Bezirksparteiobmann in Melk.

Wichtigstes Thema im Wahlkampf wird für Punz, der seit 2014 auch als Kammerrat in der AK NÖ sitzt, sein. „ „Wer arbeitet, muss gut leben können; dafür kämpfe ich. Ich werde ein Politiker sein, der nicht durch schöne Reden auffällt, sondern mit Mut und Entschlossenheit die Probleme unserer Landsleute löst.“

