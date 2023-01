Texingtal: Ex-ÖVP-Mandatar Engelbert Steinkogler kandidiert für FPÖ

Werbung

Es war im Februar des Vorjahres, als aufgrund der Coronapolitik der ÖVP mehrere Gemeinderäte in Kirnberg und Texingtal ihren Rücktritt als Mandatare und ihren Austritt aus der Partei erklärten. Damals zog auch der Texingtaler ÖVP-Gemeinderat Engelbert Steinkogler einen Schlussstrich und erklärte seinen Austritt aus ÖVP und Wirtschaftsbund − er blieb allerdings als freier Gemeinderat.

Knapp ein Jahr später kandidiert der Texingtaler auf Listenplatz 4 der Bezirks-FPÖ bei der Landtagswahl. Für die Kandidatur gibt es für Steinkogler mehrere Gründe. „Politiker, die uns eingesperrt haben und uns zur Nadel gezwungen haben, verdienen keine Unterstützung. Die ÖVP hat den Kontakt zu den Leuten verloren“, wettert Steinkogler bereits in typischer FPÖ-Manier. Im vergangenen Jahr habe er vermehrt seine Meinungen und Ansichten von der FPÖ vertreten gesehen: „Die ÖVP handelt nicht mehr im Sinne der Menschen. Man braucht nur auf die EVN-Abzocke oder die Asylwelle schauen.“

Wir arbeiten im Texingtal für die Bevölkerung und dabei steht Parteiarbeit nicht an erster Stelle.“ Günther PfeifFer Bürgermeister

Durch das Bekenntnis von Steinkogler zur FPÖ ergibt sich auch für den Texingtaler Gemeinderat eine Premiere: Erstmals sitzt ein zwar offiziell weiterhin unabhängiger Mandatar im Gemeinderat, allerdings bekennt sich dieser klar zur FPÖ. Und Steinkogler kündigt bereits jetzt gegenüber der NÖN an, dass es im Jahr 2025 erstmals eine FPÖ-Kandidatur bei der Gemeinderatswahl im Texingtal geben wird. „Ich deklariere mich als FPÖler und werde bei der nächsten Wahl auch für die FPÖ antreten“, stellt der Texingtaler klar.

Texingtaler Gemeinderat mit ÖVP-Kurs unzufrieden

Steinkogler ist aber nicht der einzige Texingtaler Gemeinderat, der aktuell mit dem Kurs der ÖVP unzufrieden ist. Vor wenigen Tagen erklärte auch Ludwig Pieber seinen Rückzug aus der ÖVP und dem Gemeinderat. Gegenüber der NÖN will er sich nicht in Details verwickeln, führt aber parteipolitische Gründe für den Rücktritt an: „Auf Gemeindeebene passt es. Mich nervt aber, wie auf Landes- und Bundesebene mit den Leuten umgegangen wird. Sehe ich mir die Debatte um Sobotkas Klavier an, frage ich mich, wer das alles finanziert.“

Starker Tobak für den Texingtaler Bürgermeister Günther Pfeiffer, der abermals mit Kritik an seiner Partei konfrontiert ist. Er bedaure aber den Rücktritt von Pieber, der jahrelang im Gemeinderat gesessen ist und „super Arbeit“ geleistet hat. „Wir haben am Wochenende darüber gesprochen und er hat mir seine Beweggründe erklärt. Ich kann es leider nicht ändern“, sagt Pfeiffer.

Zu dem Antreten von Steinkogler möchte der Ortschef keinen Kommentar abgeben, allerdings: „Es sind noch knapp zwei Jahre bis zur Gemeinderatswahl. Wir arbeiten im Texingtal für die Bevölkerung und dabei steht Parteiarbeit nicht an erster Stelle. Unser Ziel ist es, für die Bevölkerung zu arbeiten, damit das Texingtal lebenswert ist. Wir arbeiten parteiübergreifend gut zusammen, das zeigt sich auch in den fast ausschließlich einstimmigen Entscheidungen.“

Konfrontiert mit einem neuerlichen Austritt eines ÖVP-Mandatars aufgrund der aktuellen ÖVP-Politik betont ÖVP-Bezirkschef Georg Strasser, dass „Mitgliedschaften bei Parteien und Ausübung von Funktionen höchstpersönliche Entscheidungen sind, die zu respektieren“ seien. „Auch die Beweggründe dafür, sind jedem selbst überlassen“, will er nicht auf Einzelheiten eingehen.

Der Austritt und die Kandidatur eines Ex-ÖVP-Politikers sind Wasser auf die Mühlen der FPÖ. „Die ÖVP hat sämtliche konservative Werte über Bord geworfen. Wir bieten jenen, die nicht länger wegschauen wollen, eine politische Heimat. Eine konsequente Politik gegen das Asylchaos und die Preisexplosion gibt es nur mit der FPÖ“, will FPÖ-Bezirkschef und Bezirksspitzenkandidat für die Landtagswahl, Richard Punz, weitere ÖVP-Wählerinnen und -Wähler einsammeln.

