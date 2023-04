Güllefachtag steht diesen Samstag in Krummnußbaum an

Seit der niederösterreichweiten Trennung von den FPÖ-Bauern vor den Landwirtschaftskammerwahlen im März 2020 hat sich beim Unabhängigigen Bauernverband (UBV) viel getan. „Natürlich ist es für uns nun schwieriger, weil wir weniger Mandate haben. Aber dafür gibt’s keinen Club- und Fraktionszwang“, sagt UBV-Landeskammerrat Josef Handl. Zuletzt fand der UBV-Stammtisch im Pöchlarner Hotel Moser-Reiter statt. Dabei gab Handl einen Blick in die Statistik rund um land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Bezirk Melk: 1990 waren es noch 8.895, 30 Jahre später nur mehr 2.635. „Das ist eine bedenkliche Entwicklung“, sagt er. Mitgründe dafür, dass immer mehr Bäuerinnen und Bauern das Handtuch werfen, sieht er in der wachsenden Bürokratisierung der Landwirtschaft. Die seit 2023 in Kraft getretene NAPV (Nitrat-Aktionsprogrammverordnung) nennt er als größtes Problem. „Einige darin festgelegte Maßnahmen sind schlichtweg nicht praktikabel“, verweist er etwa auf die Neuregelung, dass Gülle nach der Ernte im Herbst nicht mehr ausgebracht werden darf. Auch, dass Gülle, Jauche etc. „unverzüglich, spätestens vier Stunden nach der Ausbringung einzuarbeiten“ ist, stelle die Landwirte vor Herausforderungen, so Handl: „Da ist sie ja noch nicht trocken. Um diesen Verordnungen gerecht zu werden, brauchen wir auch Geräte, die auf dem neuesten Stand sind.“

Der Gülle widmet sich der UBV diese Woche übrigens noch ganz besonders: Am Samstag, 22. April, findet der Güllefachtag am Betrieb von Gerhard Schönbichler in Holzern 9, Krummnußbaum statt. Ab 10.30 Uhr startet das Vormittagsprogramm, am Nachmittag (ab 13 Uhr) stehen Vorführungen, Besichtigungen und Berichte auf der Tagesordnung.

