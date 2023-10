63-Jähriger ist nach Alko-Tour im Bezirk Melk Führerschein los

Der 63-Jährige war in Maria Taferl mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, touchierte zwei Straßenleitpflöcke und fuhr durch ein Feld. Ohne anzuhalten setzte der Mann seine Tour fort, dabei verursachte er eine 2,4 Kilometer lange Ölspur. In Klein-Pöchlarn blieb das Auto aufgrund der Beschädigungen stehen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Ein Alkotest beim 63-Jährigen verlief positiv. Dem Lenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurden der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, er wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.