Zelking-Matzleinsdorf: Zwei Unterschriften fehlen für Flutschutz

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Gerhard Bürg. Aus ein paar Kellern musste zwar Grundwasser gepumpt werden, aber der Melkfluss richtete trotz Dauerregens am vergangenen Wochenende keinen Schaden in Zelking-Matzleinsdorf an. Glück im Unglück, schließlich gibt es nach wie vor keinen Hochwasserschutz entlang der Melk.

Seit mittlerweile Jahren möchte man in der Gemeinde ein Flutschutzprojekt umsetzen – doch dafür braucht ÖVP-Bürgermeister Bürg die Zustimmung aller 65 betroffenen Liegenschaftsbesitzer. Zwei von ihnen seien aber nach wie vor nicht gewillt, die dafür benötigten Gründe abzutreten.

„Ich habe den Unmut der Menschen am Wochenende am eigenen Leib gespürt.“ Gerhard Bürg, ÖVP-Bürgermeister

Der Unmut darüber wächst in der Gemeinde. Eine betroffene Bürgerin wandte sich angesichts des anhaltenden Regens an die NÖN-Redaktion: „Nun ist es wieder soweit! Es regnet und regnet! Das Bangen, ob die Melk über ihre Ufer tritt, hat wieder begonnen. Ich verstehe nicht, dass der soziale Zusammenhalt, die Vernunft, nicht über Eigeninteressen siegt.“ Ähnliche Kommentare erreichten auch den Bürgermeister direkt, wie er erzählt: „Ich habe den Unmut der Menschen am Wochenende am eigenen Leib gespürt.“ Er könne ihren Missmut nachvollziehen, allerdings „sind ihm die Hände gebunden“: Solange die Liegenschaftsbesitzer – einer aus Matzleinsdorf, der andere aus Zelking – nicht unterschreiben, droht das Projekt zu scheitern. Falls einer der beiden ihre Meinung ändert, könne man das Projekt im jeweiligen Ortsteil aber vorziehen.

Seitens der Gemeinde bleibe man jedenfalls „trotzdem aktiv“ und treffe Vorkehrungen zur Umsetzung. Die Einwilligung aller Grundbesitzer ist Basis für die wasserrechtliche Bewilligung, die die Gemeinde wiederum für die Umsetzung benötigt. Die Projektunterlagen werden der Wasserrechtsbehörde vorgelegt. „Es werden alle Betroffenen in dieser Sache auf die Bezirkshauptmannschaft Melk geladen. Die Personen, die ihre Gründe nicht verkaufen wollen, müssen ihre Entscheidung dann vor der Behörde erklären“, erläutert Bürg gegenüber der NÖN. Dieser Termin werde voraussichtlich Mitte des Jahres stattfinden. Neben dem Hochwasserschutz plant man in Zelking-Matzleinsdorf aktuell übrigens auch ein Hangwasserprojekt zur Sicherung vor Überflutungen.

