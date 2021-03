Gleich an zwei Tagen suchten bereits ausgeforschte Täter den Selbstbedienungsladen entlang Landesstraße auf - beide Fälle konnten mit der Hilfe einer Überwachungskamera geklärt werden.

In erstem Fall griff ein 62-jähriger Mann in die Geldbox und stahl daraus Wechselgeld, sechs Tage später bedienten sich zwei Jugendliche aus dem Warensortiment ohne zu bezahlen. Die Beiden ließen Lebensmittel und Kosmetikartikel in ihren Taschen verschwinden, ehe sie sich auch noch das Wechselgeld schnappten.