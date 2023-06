LANIUS-Aktion: Artenvielfalt live erleben

Zuletzt lud LANIUS, die Forschungsgemeinschaft für regionalen Naturschutz, zum Aktionstag „Artenvielfalt erforschen“. Zirka 80 Naturbegeisterte fanden sich in der „Steinwand“, einem Schutzgebiet in der Nähe der Pielachmündung, ein. Gemeinsam mit Experten konnte so manche Besonderheit unter den Pflanzen und Tieren des Gebiets entdeckt werden. Unter anderem: fünf Orchideenarten, eine Würfelnatter, ein Nest mit Buntspechtjungen, viele Schmetterlinge und eine rote Röhrenspinne.